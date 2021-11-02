Taş kadayıf nasıl yapılır? Evde taş kadayıf yapılışı... Taş kadayıf malzemeleri neler?

Halk arasında çok beğenilen tatlılardan biri olan taş kadayıfın yapılışıyla ilgili internetten taş kadayıf tatlısı nasıl yapılır? taş kadayıf tatlısı hazırlanışı, taş kadayıfı tarifi ve arap kadayıfı nasıl yapılır? sorularının cevabıı arayanlar için taş kadayıf tarifini hazırladık...







TAŞ KADAYIF TARİFİ

Malzemeler

Şerbeti için:

- 2,5 su bardağı su

- 2 su bardağı şeker

- Çeyrek limon suyu

Hamuru için:

- 1 su bardağı ılık süt

- 1 su bardağı su

- 1,5 su bardağı un

- 1 tatlı kaşığı kuru maya

- 1 tatlı kaşığı şeker

- 1 çay kaşığının ucu ile tuz

İçi için:

- İnce çekilmemiş ceviz

- Tarçın

Kızartmak için:

- Sıvı yağ







TAŞ KADAYIF TATLISI YAPILIŞI

- Tencereye şeker ve suyu alalım. Şeker eriyene kadar karıştıralım ve kaynamaya bırakalım.

- Yaklaşık 10 dakika kadar kaynayan şerbete çeyrek limonun suyunu ilave edelim ve bir 5 dakika kadar daha kaynatalım.

- Ardından şerbeti soğuması için bekletelim.

- Tatlımızın hamuru için, ılık süt, su, kuru maya, şeker, tuz ve unu uygun bir kaseye alalım. Hiç topak kalmayıncaya kadar karıştıralım.

- Harcımızın mayalanması için üzerini streç filmle kapatalım ve bekletelim.

- Daha sonra iyice ısıttığımız teflon tavaya mayalanan hamurdan bir kepçe dökelim.

- Hamurun sadece alt kısmını pişirelim, üstü göz göz olup altı da kızarınca tavadan alabiliriz.

- Pişen hamuru temiz bir bezin üzerine alarak bekletelim.

- Hamurumuz bitene kadar aynı işlemleri tekrarlayalım. Pişirme aşaması için tavanın yeterince ısınması çok önemli, aksi takdirde hamur istenilen şekilde pişmeyecektir.

- Şimdi iç harcını hazırlayalım. Bunun için iri doğranmış cevize tarçın ilave edip güzelce karıştıralım. Tarçın miktarını dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz ya da hiç kullanmayabilirsiniz.

- Cevizli harcı, hamurların pişmeyen orta kısmına bolca yerleştirelim.

- Ardından hamurumuzu kapatalım. Kenarlara iyice bastıralım ki açılmasınlar.

- Tüm hamurlara aynı şekilde, bolca iç harç yerleştirip sıkıca kapatalım. Bu arada tarifin orijinali cevizle olsa da siz dilerseniz fındık ya da fıstık kullanarak da hazırlayabilirsiniz.

- Dondurucuda saklamak için fermuarlı poşetimizden bir tane alalım ve saklamak istediğimiz kadarını yerleştirelim. Fermuarlı poşetimizi kapatalım ve dondurucuya kaldıralım. Bu şekilde tatlıyı servis etmek istediğiniz ana kadar muhafaza edebilirsiniz.

- Kızgın yağa aldığımız kadayıfları önlü arkalı güzelce kızartalım. Kadayıflarımızı dışı iyice koyulaşana kadar, arkalı önlü kızartalım. Böylece tatlımız çıtır çıtır ve çok lezzetli olacak.

- Diğer yandan soğuk şerbetimizi uygun bir borcama dökelim. Bu tarifte şerbetimizin soğuk, tatlımızın sıcak olması gerekiyor.

- Kızaran taş kadayıfları direkt soğuk şerbetin içerisine aktaralım. Birkaç dakika şerbetin içinde beklettikten sonra servis tabağına alabilirsiniz.

- Tüm kadayıfları kızartıp şerbetledikten sonra dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.







TAŞ KADAYIF TARİFİ TATLISININ PÜF NOKTALARI

1- Taş kadayıf tatlısı tarifi püf noktalarıyla nasıl yapılır? Taş kadayıfın tarifi için, hazırlamış olduğunuz hamur, kıvam olarak çok sıvı olduysa, elenmiş un ilave ederek katılaştırabilirsiniz.

2- Tatlıyı pişirirken, fırının kapağını açmamaya özen gösterin.

3- Şerbetin soğuk, taş kadayıfın sıcak olmasına dikkat edin.

4- 1 porsiyon taş kadayıfı 217 Kcal'dir.



