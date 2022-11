Kelimeler boynu bükük kaldı

Türk basını; büyük bir çınarını, bir duayenini, Hıncal Uluç'u kaybetti! O artık cennette... Yazacak, yorumlayacak, bizlere yol gösterecek daha çok konular vardı Hıncal Abi... Sen gittin; kelimeler boynu bükük, eleştiriler öksüz kaldı. Bir gazeteci için övgülerin kadar, eleştirilerin de çok değerli oldu bizler için... Fotomaç'ta yıllarca 'Gündemin İçinden' köşen ile Türk sporuna yön verdin. Yazı İşleri Müdürümüz Bülent Can, her pazartesi günü çalışma odana gelir ve gündeme dair sorular sorardı sana... Bu sorulara öylesine kıvrak bir zeka ve yılların vermiş olduğu tecrübeler ile cevaplar verirdin ki... Bütün hafta senin o değerlendirmelerin konuşulurdu... Sert duruşunun arkasında pırlanta gibi sevgi dolu bir kalbi de vardı Hıncal Uluç'un! Günlük yazılarına o kadar önem verirdi ki... Yazısı bitene kadar adeta dünya ile bağlarını keser, klavyesine ve yazdığı konulara odaklanırdı. Sabah gazetesini elimize aldığımızda 'Hıncal Uluç bugün neler yazmış?' diyerek hemen köşesinin yer aldığı sayfayı açar ve soluk soluğa okurduk! Daha öğreneceğimiz çok şeyler vardı Hıncal Abi'den... Ama bugüne kadar da mesleğe bağlılığı, iyi bir gazeteci olabilmek için çok çalışmak, çok okumak, çok araştırmak gerektiğini öğrendik! Hıncal Uluç; büyük bir futbol yorumcusu olmanın yanında, çok iyi bir olimpiyat izleyicisi, araştırmacısı, yorumcusuydu. Sporun her dalına hakimdi. Adeta bir spor ansiklopedisi gibiydi. Mekanın cennet olsun Hıncal Abi... Nur içinde yat! Seni hiç unutmayacağız!