Avcı’ya mesaj!

Trabzonspor kulübü; altyapısından yetişen (öz evladı) Abdülkadir Ömür ve İzmir doğumlu olmasına rağmen futbola Ünye Bld'de başlayan, 1461 Trabzon altyapısından çıkıp, Trabzonspor formasını giyen Hüseyin Türkmen ile 2027'ye kadar sözleşme uzatarak doğru bir hamle yaptı. Ömür henüz 23, Türkmen de 24 yaşında. Günümüz futbolunda Türk oyuncuların ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bartra geldi, tam bir hayal kırıklığı... Hüseyin Türkmen'in Bartra'dan ne eksiği var? Üstelik Hüseyin Türkmen, sağ bek de oynayabiliyor. Bardhi'nin Abdülkadir Ömür'den üstün bir özelliği var mı? Enis'e kurtarıcı bir 10 numara gözüyle bakılıyorsa; Abdülkadir Ömür benim için Hagi ve Alex kadar değerlidir. Geçen sezon Abdullah Avcı, Ömür'le ilgili olarak 'Şampiyonluk için Abdülkadir Ömür'ün futboluna ve gollerine ihtiyacımız var' demişti. Ömür de kritik maçlardaki golleri ve asistleri ile şampiyonlukta pay sahibi olmuştu. Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen, Trabzonspor'un geleceğidir, yüreği bordo-mavidir.

Bartra'lar, Bardhi'ler gelip geçicidir. Abdullah hocanın, lige verilen bu uzun arada Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'i ilk 11'in değişmez iki ismi yapması en doğrusudur. Trabzonspor, aradan sonra lige fırtına gibi başlamak istiyorsa market değeri 23 milyon euro'yu görmüş, stili Messi'ye benzeyen Abdülkadir Ömür üzerinden bir oyun oynamalı. Trabzonspor, bu sezon lig ve Avrupa maçlarında Bartra'nın yaptığı hatalar yüzünden çok puan kaybetti. Oynat hocam Hüseyin'i; Bartra da formanın aslanın ağzında olduğunu görsün! Trabzonspor yönetimi, Abdülkadir ve Hüseyin ile uzun soluklu birer sözleşme yaparak, teknik direktör Abdullah Avcı'ya da bir mesaj göndermiş oldu. Abdülkadir ve Hüseyin bu takımda ilk 11 oynar!