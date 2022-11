Teşekkürler büyük futbol ailesi

Fotomaç gazetesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 2021-2022 Futbol Sezonu 'Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni' Turkuvaz Medya Merkezi'nde sahiplerini buldu. Görkemli törende futbol ailesini bir araya getirmenin ve başarılarını taçlandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşadık. Ödüller, insanoğlunda daha çok çalışmayı ateşler. Özellikle futbolcu kardeşlerimin ödüllerine kavuştuğu anda yüzlerinde gördüğüm tebessüm, aslında kalplerinden gelen mutluluğun birer yansımasıydı. Çünkü ödül, emeği tatlandırır. Bu anlamlı güne katılarak, törenimizi şereflendiren ve organizasyonumuza değer katanlara Fotomaç gazetesi olarak teşekkürlerimizi bir borç bilirim. Böyle büyük organizasyonları yapmak cesaret isteyen bir iştir. n Her zaman arkamızda dağ gibi duran, teşvik eden, projelerimizi gerçekleştirmek için sınırsız imkanlar sunan Turkuvaz Medya Grubu Başkan Vekili Sayın DR. Serhat Albayrak'a teşekkür eder, saygılarımı sunarım... n Her organizasyonumuzda yanımızda yer alan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın DR. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na; n Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'ye ve yönetim kuruluna; n Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayın Muaz Ergezen'e; n Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Sayın Osman Çakmak'a; n Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımımızda ter döken tüm korkusuz sporcularımıza; n Trabzonspor Kulübü'nün başarılı Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu'na; Asbaşkan Sayın Ertuğrul Doğan'a, Asbaşkan Sayın Zeyyat Kafkas'a; Kurumsal İletişim Direktörü Sayın Can Karyağdı'ya; n Şampiyon Teknik Direktör Sayın Abdullah Avcı'ya; Büyük bir fedakarlık örneği göstererek Trabzon'dan özel uçakla gelip törene katılarak (aynı gün saat 18.00'de idman olduğu için ödüllerini alıp, Trabzon'a döndüler) bizleri onurlandıran Şampiyon takımın yıldız futbolcuları Sayın Marek Hamsik, Sayın Uğurcan Çakır, Sayın Anastasios Bakasetas ve Sayın Umut Bozok'a; n Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek'e; Başkan Yardımcısı Sayın Erden Timur'a, Futbol Direktörü Sayın Cenk Ergün'e; n Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Okan Buruk'a; Sayın Abdülkerim Bardakcı'ya; Sayın Kerem Aktürkoğlu'na; n Beşiktaş Asbaşkanı Sayın Emre Kocadağ'a; Sayın Rachid Ghezzal'a; n Sivasspor Kulübü Başkanı Sayın Mecnun Odyakmaz'a; n Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sayın Murat Sancak'a; n Türk futbolunun efsane Teknik Direktörü Sayın Mustafa Denizli'ye; n Konyaspor Teknik Direktörü Sayın İlhan Palut'a; Sayın Guilherme Sitya'ya; n Antalyaspor Teknik Direktörü Sayın Nuri Şahin ve Basın Sözcüsü Sayın Adnan Başkan'a; n Kayserispor Başkanvekili Sayın Semra Demirer'e ve Sayın Onur Bulut'a teşekkür ederim... Bu ödül organizasyonunda destekleri ile gücümüze güç katan Turkuvaz Medya Grubu'nun üst düzey yöneticileri; n Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Sayın Yasemin Gebeş'e; n Sabah ve Daily Sabah Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'a; n A Haber, A Para ve A Spor Genel Müdürü Sayın Abdülhalik Çimen'e; n Turkuvaz Medya Matbaa Genel Müdürü Sayın Mehmet Kamiloğlu'na; n Turkuvaz Medya Marka ve Pazarlama Grup Başkanı Sayın Sinan Köksal'a; n Turkuvaz Medya Kurumsal İletişim Direktörü Sayın Aslı Alıveren'e ve gece-gündüz çalışan tüm ekibine; n Turkuvaz Yazılı Medya Reklam Genel Müdür Yardımcısı Ümit Erçelik'e; n A Spor Yayın Koordinatörü Sayın Ender Bilgin'e; n Sabah Spor Müdürü Sayın Murat Özbostan'a; n Takvim Gazetesi Spor Müdürü Sayın Onur Özkan'a; n A Spor yorumcuları Sayın Ulaş Özdemir'e, Sayın Abdullah Ercan'a; n A Spor yorumcusu ve Sabah gazetesi yazarları Sayın Levent Tüzemen ve Sayın Gürcan Bilgiç'e; n Ödül törenimizin sunucuları Sayın Cüneyt Şen, Sayın Melike Çelik ve Sayın Ece Altuğ'a; n Ve kader birliği yaptığım çok değerli çalışma arkadaşlarım büyük Fotomaç ailesine bu organizasyonda adeta birer karınca gibi çalıştıkları için teşekkür ederim... SENEYE YENİ BİR ÖDÜL TÖRENİNDE GÖRÜŞMEK ÜZERE...