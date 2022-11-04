Aferin Ömür!

Kafası rahatlamış (sözleşme yeniledi) ve sahaya odaklanmış bir Abdülkadir Ömür'ün ne kadar potansiyelli bir yıldız olduğuna dün bir kez daha şahitlik ettik.

Gerçekten büyük oynadı, Trabzonspor'u hep önde tuttu, klas paslar attı, Trabzonspor'un rakip ceza sahasında çoğalmasında ve net pozisyonlar üretmesinde başrol oynadı 'Altın Çocuk.' Ferencvaros'lu oyuncular, Ömür'ü durdurmaya çalışınca;

Bakasetas, Yusuf ve Trezeguet markajdan kurtulup, rakip kaleyi şutları ile adeta dövdüler… Bakasetas'ın ilk yarıda Trabzonspor'u öne geçiren golündeki vuruşu jeneriklikti. Bordo-mavililer, golü bulduktan sonra savunma bloğunu öne çıkarıp, oyunun boyunu kısaltarak, hücum bölgesinde çok daha yaratıcı oldular. Abdullah Avcı'nın uğurlu gelen kasketini tekrar takması dikkat çekerken; başarılı hocanın santrfor bölgesinde Yusuf Yazıcı'ya görev vermesi de büyük sürpriz oldu. Yusuf Yazıcı eski formundan çok uzakta ama dün iyi niyeti ile mücadele etti. Bir kıpırdanma var Yusuf'ta.



Şampiyonluk sezonunda Trabzonspor taraftarına her maçtan sonra övgüler yağdırıyorduk.

Şampiyon takımın taraftarının, takımına sırtını dönmeye hakkı yok. Trabzonspor, dünyanın en büyük şehir takımıdır ve taraftarı da şampiyonluk kutlamaları sırasında tüm dünyaya örnek olmuştur. O yüzden Akyazı'da her maç tribünler, yine tıklım tıklım dolmalı.

Hamsik ve Bakasetas çıktıktan sonra Ferencvaros'u oyuna ortak ettik. Zorlandığımız anlarda Siopis takımı ayakta tuttu.Trabzonspor, ilk yarıda müthiş oynarken, ikinci yarıda skoru tutarak kazanmasını bildi. Bir umut vardı 2. olup Avrupa Ligi'nde devam etmek için. Ama Monaco, Kızılyıldız'ı farklı yendi; artık yolumuza Konferans Ligi'nde devam edeceğiz!