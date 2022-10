Kırmızı doğru; hakem yanlış!

Evet Gomez'in yaptığı hareket net kırmızı kart. Ama Gürcü hakem Kruashvili, pozisyonda faul düdüğünü çalmakta gecikti ve Trabzonspor'un 10 kişi kalmasına neden oldu! Gomez gibi bir yıldız futbolcunun da bu kadar amatörce kırmızı kart görmemesi lazımdı...

Maç zaten 11'de Gomez'in kırmızı kartı ile bitti. Kırmızı karta bir sözüm yok ama o düdüğü neden geç çaldın diye eleştiririm seni Gürcü hakem!

İlk yarının uzatma anlarında rakip ceza sahasında Bardhi'yi rakibi adeta çiğniyor ama ne kırmızı kart çıkıyor ne de penaltı çalınıyor!

Monaco, haftalardır Fransa ligini oynadığı süper futbolla kasıp kavuruyor. Yaş ortalaması 23,6 ama o genç kadroda öyle cevherler var ki...

Mesela dün 2 gol atan Ben Yedder, bizim ligimize gelse, sezonu 50 golle tamamlar. Ben Yedder: 22, Volland:

22, Fofana: 20, Glovin: 25, Embolo:

18 milyon euro. Monaco'nun toplam market değeri de 350 milyon euro...

Bizim bu takımlara karşı üstünlük sağlayabilmemiz için sahada her futbolcumuzun 2 kişilik oynaması lazım.

Ama henüz ritmini bulamayan Trabzonspor, bir de maçın başında 10 kişi kalınca tamamen dağıldı...

Kabus gibi bir futbol akşamı oldu Trabzonspor için. Derslik bir maç aslında. Faul kazandığımız pozisyonda kırmızıyı gördük!

Stade Louis-II tribünlerini dolduran Trabzonsporlu taraftarlar; bordo-mavi tezahüratları ile Fırtına'nın dünyanın en büyük şehir takımı olduğunu bir kez daha belgelediler. Helal olsun. Kadroda Umut Bozok gibi bir hücum silahı var! Her maç oynamalı Umut. Dün Bakasetas ile işbirliği mükemmeldi.

Biz bu Monaco'yu Trabzon'da 11'e 11 oynayacağımız maçta yeneriz!

Yeter ki inanalım çocuklar! Ümitsizliğe kapılmayalım! Grupta daha 3 maçımız var! Her şey olabilir! Durmak yok, yola devam Trabzonspor!