Galatasaray keyif veriyor!

Galatasaray, muhteşem seyircisinin desteği ile maça adeta golle başladı. 59. saniyede Boey'in müthiş asistini Oliveira ağlara gönderdi. Bu golden sonra Galatasaraylı oyuncular 'tamam bu maçı aldık' gözüyle mücadele etmeye başlayınca Konyaspor, etkili ataklar geliştirmeye başladı. Endri Çekici, jeneriklik bir golle skora dengeyi getirdi.

Konyaspor, golden sonra galibiyet için rakibinin üzerine yüklenmeye başladı. İlk yarıda Edri Çekici ive Hadziahmetovic ile 2 kez direğe takılan Konyaspor, 2 pozisyonda da Muslera'yı geçemedi. Peki neden Galatasaray, Konyaspor'a bu kadar pozisyon verip, şut atmasına izin verdi? Cevabı basit;

Oliveira çok fazla hücum bölgesine çıktığı için orta sahada Torreira tek kaldı. Bu da Konyaspor'un işini kolaylaştırdı.

Okan Buruk'un maça Emin Bayram ile başlamasını da anlayamadım. Bu tür maçlar oyuncu kazanma maçları değildir. Oysa Galatasaray, bütün şampiyonluk adaylarının istediği Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosunu katmayı başardı. Mali açıdan da bu oyuncuya büyük yatırım yaptı. Peki neden bu maçta Abdülkerim yoktu!

İlk yarının ortalarında Muhammet Demir'in, Emin Bayram'dan nasıl topu söküp aldığını ve sonrasında golle burun buruna geldiğini gördük.

Okan hocanın ikinci yarıya başlarken, orta saha ve savunmaya 2 dirençli oyuncu ile başlaması gerekirdi.

Konyaspor maç boyunca çok rahat gol pozisyonlarına girdi. İlk yarıda tam 11 etkili şut attı konuk ekip.

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26'da Endri Çekici'nin sakatlanıp çıkması, Galatasaray için büyük şanstı.

Çünkü Çekici, füze gibi şutları ile Muslera için adeta kabus olmuştu.

Galatasaray hücum bölgesinde çok aktif. Çünkü baş döndürücü yıldızları var. Ama Okan hocanın, oyunun savunma tarafını oturtması lazım.

Galatasaray her maçta neden rakiplere bu kadar pozisyon veriyor; hocanın buna kafa yorup, takımının bu zaafları gidermesi lazım.

Okan Buruk, baktı ki işler yolunda gitmiyor; 62'de iki değişiklik birden yaparak Gomis'in yerine İcardi'yi;

Mertens'in yerine de Yusuf Demir'i oyuna dahil etti. Bu değişiklikler galibiyeti getirdi.

Van Aanholt neden her topa vuruyor, pas atmıyor! İnanılır gibi değil! Zaten Okan hoca da oyunun son bölümünde Aanholt'u çıkarıp, Leo Dbois'e görev verdi. Orijinal mevkisi ağ bek olan Dbois, sol bekte görev aldı ve 3 puanı getiren golün ortasını yaptı.

Bu arada İcardi henüz hazır değil.

Ama Calvo'nun kendi kalesine attığı golde rakibinin hata yapmasını sağladı.

Yani galibiyet golünde başrol oynadı.

Konyaspor kalecisi Sehic, sinirlerine hakim olmalıydı ve kırmızı görüp takımını 10 kişi bırakmamalıydı.

Oyuncu değişiklik hakkı biten Konyaspor'da (4 oyuncu değişikliğini 3 kez oyunu durdurarak yaptığı için) Sehic'in yerine savunmadaki Adil kaleye geçti. Adil de İcardi gibi bir usta golcünün şutunu kurtarmayı başardı.

Galatasaray için Konyaspor bir test maçıydı. Rakibine çok pozisyon vermesine rağmen kazanmasını bildi sarı-kırmızılılar. Galatasaray, tam 58 hafta sonra maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturdu.

Bu arada Nef Stadı'nı dolduran Galatasaray taraftarının desteği ve coşkusu muhteşemdi...