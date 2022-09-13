‘Ağır çekim’ oynarsan

Bu sezon maçların ilk yarılarını adeta ağır çekimde oynayan Trabzonspor, Kevin Rodrigues'in jeneriklik füzesi ile geriye düştükten sonra uzun süre toparlanamadı.

Bu arada Trabzonspor'un 32 metreden yediği serbest vuruş golünde baraj kurdurmaması inanılır gibi değil! Bu neyin öz güveni anlamış değilim! Karşındaki takım Adana Demirspor!

Ağır çekimde diyorum çünkü, böyle pas oyunu olmaz. Pas yaparken biraz da hızlı top çevirip, koşmalı takım.

Ama bordo-mavili oyuncular, yanageriye oynayıp, sonra topu rakip ceza sahasına şişirdiler. Ta ki su molasında Abdullah Avcı oyuncularını uyarana kadar.

Bu kadar yavaş oynayan bir takımda oyun lideri olan Marek Hamsik ile neden maça başlanılmadı o da ayrı bir soru. Belki de hoca, ikinci yarıda kulübeden bir silah olarak kullanmak istedi Hamsik'i. Öyle de oldu zaten.

Ama ilk yarıda Adana Demirspor biraz şanslı olsa maçı bitirecek skoru bile yakalayabilirdi.

Trabzonspor kötü oynadığı maçta ilk yarıda penaltıdan da olsa beraberlik golünü buldu.

Trabzonspor kanatlardan ne Maxi Gomez'e ne de Umut Bozok'a top getirmeyi başaramadı.

O zaman çift forvet oynamak, sana avantajdan çok dezavantaj sağlıyor.

Enis Bardhi'nin gönderdiği tek topta takımına penaltıyı da kazandırdı Gomez. Frencvaros maçından sonra da yazdım. Elinde bu kadar iyi şut atan bir oyuncun var, adı Bakasetas. Ama çok geride oynuyor. Öne gelene kadar da yoruluyor.

Oysa forvet arkası oynasa, rakip kaleyi şut bombardımanına tutar.

Zaten bu şekilde oynadığı için Alanyaspor'dan transfer edilmedi mi Bakasetas.

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Abdullah Avcı, adeta yürüyerek oynayan takımına ivme ve güç kazandırmak için Enis Bardhi ile Gbamin'i kenara alarak; Hamsik ve Abdülkadir Ömür'ü sahaya sürdü.

Bu kez ikinci yarıya presle başlayan takım Trabzonspor oldu. Ama saman alevi gibi bir pres hepsi bu...

Maç boyunca Onyekuru'yu durdurmakta çok zorlandı bordo mavili takım.

Maçın yıldızı Ndiaye'nin golünde önde yakalandı Trabzonspor, bırakın geriye koşmayı, adeta seyrettiler golü.

Uğurcan Çakır, geçen sezon böyle pozisyonlarda inanılmaz kurtarışlar yapardı. O da sezona kötü başlayanlar arasında.

Bartra çok kariyerli bir oyuncu ama oyun içinde çok hata yapıyor! Eren Elmalı sahanın en kötülerinden biriydi.

Trabzonspor'da öyle bir orta saha var ki evlere şenlik. Adana Demirspor, en ufak bir direnç ile karşılaşmadan Trabzonspor ceza sahasına girdi, pozisyon üstüne pozisyon üretti...

Stil olarak Burak Yılmaz'a benzettiğim Umut Bozok yine golünü attı. Ama bu orta saha, bu savunma, bu bekler, oturup maçı bir kez daha izlesinler!

Adana Demirspor gibi bu kadar hızlı oynayan bir takıma karşı, bu kadar yumuşak bir orta saha ve bu kadar yavaş oynarsanız kaybedersiniz!

Trabzonspor için maç adeta bir korku filmi gibi geçti.

Adana Demirspor haklı bir galibiyet aldı. Geçen yıl uzak ara şampiyon olan Trabzonspor'un, sezona bu kadar kötü başlamasının bir açıklaması olmalı.

Tam 12 yeni transfer yapıldı ama Trabzonspor geçen sezonu adeta mumla aratıyor!

Şimdi bu soruya cevap aranıyor!

Trabzonspor neden böyle?