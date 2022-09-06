Hakeme rağmen!

Maçın ilk yarısında Abdülkerim Bardakçı, öyle ucuz bir kartla atıldı ki... Hava topu mücadelesinde hiçbir şey yok. Bunun neresi sarı kart! Ey Yaşar Kemal Uğurlu, bu pozisyon sarı kart ise, ilk devrenin son anlarında ceza sahasında Kerem'e yapılan hareket, bin kere penaltı olur.

Madem bu kadar ucuz sarı kart çıkarıp, bir takımı 10 kişi bırakıyorsun, o zaman Galatasaray lehine o penaltıyı nasıl vermezsin!

Gaziantepspor; hızlı bir hücum ve 3 pasla golü buldu. Gomis ilerlemiş yaşına rağmen ilk yarıda çok koştu, her pozisyonun içinde vardı ve golünü de attı. Kaçırdığı penaltıda aslında topa iyi vurdu ama Günay müthiş bir kurtarış yaptı. Yunus Akgün, çalım üstüne çalım atmadan topa vurmuyor, kötü bir alışkanlık futbol adına. Oysa yakaladığı anda vursa çok rahat topu ağlarla buluşturabilir. Devre arasında Okan hoca, Yunus'u uyarmış olacak ki, Yunus bu kez kaleyi gördüğü yerden etkili şutlar attı. Galibiyeti getiren gol de bu şutlardan biri sayesinde geldi.

***

Kerem Aktürkoğlu ise çok çalışıyor, çok koşuyor, ama final hareketlerinde ya bencil, ya da top kaybederek Galatasaray'ın direncini kırıyor!

Zaten bu yüzden Okan Buruk da ikinci yarıya Kerem ile değil Emin Bayram ile başladı. Galatasaray, 10 kişi oynamasına rağmen ikinci yarının tamamında etkili olan taraftı.

Galatasaray hızlı oynuyor. İlk yarıda oyun lideri Oliveira idi. İkinci bölümde ise Mertens, bir orkestra şefi gibi takımını yönetti. Bir takımda şans da olacak. İki topu direkten döndü, bir penaltısını da kaleci Günay kurtardı.

Sarı-kırmızılılar, kazanmak için sahada her şeyi yaptı. Ve sonunda hakemi de yenmeyi başardı.

Müthiş bir final yaşadı Galatasaray.

Boey, adeta 2 kişilik oynadı ve golde aslan payını Yunus ile ona yazmak lazım.

Seferovic'in vuruşu, Kitsiou'ya çarpıp, galibiyet golü olarak ağlara gitti.

Galatasaray taraftarı ise dün gece olağanüstüydü. Bu galibiyette birinci sıraya taraftarı yazarım!