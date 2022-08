Bu golcülerin hali nedir!

Trabzonspor, bir taraftan yeni transferlerini yapmaya devam ederken, diğer taraftan da maçlarını oynuyor. Oysa geçen sezon lig başlamadan bütün transferlerini yapmıştı bordo-mavililer. Ve bunun avantajını kullanıp, çok kolay bir şampiyonluk yaşamıştı. Bir de Nwakaeme'li bireysel oyundan, takım oyununa geçiş yapan Trabzonspor bunun sancılarını fazlasıyla hissediyor. Galatasaray maçı öncesinde Trabzonspor'un eksikleri çoktu ama Abdülkadir Ömür'ün kadroda olmayışı kafamda soru işaretlerine neden oldu. Ağrıları nedeniyle oynayamadığı söylendi. Beyan esastır diyemeyeceğim bu kez. Çünkü ortada bir sorun olduğu belli. Eğer durum düşündüğüm gibiyse eğer, kaybeden Abdülkadir Ömür olur. Bir zamanlar Türk futboluna bir yıldız geliyor dediğimiz Barış Memiş geldi aklıma. Verilen şansı iyi kullanamadı ve kaybolup gitti. Abdülkadir Ömür bilmecesi ile başlayan derbide iki takım da bir türlü oyunu oturtamadı. Orta alanlar çok hızlı geçildi. Trezeguet yine dağınık oyununa devam etti. Bordo-mavililer, sezon başından beri hücum bölgesinde çoğalamıyor ve hücumcular birbirlerine yakın oynamıyor. İlk yarıda Mertens'in karşı karşıya pozisyonunu Taha müthiş çıkardı. Trabzonspor da ilk yarıda Trezeguet ve Djaniny ile iki pozisyondan yararlanamadı. Trabzonspor'un her yorumumda söylüyorum zayıf bir orta sahası var. Abdullah Avcı, yeni transfer Gbamin ile derbiye başlasa daha güçlü bir orta sahası olurdu Trabzonspor'un. Trabzonspor, özellikle ilk yarıda Galatasaray'ın Yunus gibi bir silahını çok boş bıraktı. Abdullah Avcı, oyuna tempo ve hareketlilik getirmek için Gbamin ve Kouassi ile 2. yarıya başladı. Trabzonspor'da savunmanın yeni lideri Marc Bartha. Okan Buruk da Seferovic'in yerine Gomis'i sahaya sürerek 'Ben bu maçı kazanmak istiyorum' dedi. H H H Hakem Ali Palabıyık çok kötü bir maç yönetti. O kadar çok yorum hatası yaptı ki... Trabzonspor da Galatasaray da takım oyunundan çok uzak bir futbol ortaya koydu. Çünkü iki takımda da sürekli gelen yeni oyuncular var. Bu şartlarda gel de takım ol ve iyi futbol oyna! Böyle durumlarda sana maç kazandıracak yaratıcı oyunculara ihtiyaç duyarsın! Galatasaray, Gomis ile böyle bir fırsatı yakaladı ama değerlendiremedi. Trabzonspor, Marek Hamsik ilk 11'deki yerini alana kadar böylesine sakıntılı maçlar oynayacak gibi görünüyor. Önemli olan bu zor dönemi en az kayıpla geçmek. Galatasaray'da da yenilerle eksi oyuncular arasındaki uyumsuzluk göze çarpıyor. İki takımın da en az 5 haftaya ihtiyacı var. İki teknik adamın elinde kaliteli bir kadro var. Ama futbolda takım bütünlüğü her şey demek. Galatasaray'da Mertens'i çok beğendim. Hem hücumda hem de savunmada vardı. Trabzonspor'un ise en iyisi kaleci Taha idi. Seferovic de Cornelius da çok formsuz... Geçen sezon, sahada gümbür gümbür oynayan Trabzonspor nasıl bu hale geldi? İnanılır gibi değil! Bu sezon iç sahadaki her maçta Trabzonspor taraftarı, maçın yıldızı oldu. Bordomavili futbolcular, tribündeki taraftarlar kadar galibiyet için ter döküp, mücadele etmediler. Helal olsun Trabzonspor taraftarına... Maçın hakkı beraberlikti. Öyle de oldu. Ama Trabzonspor da Galatasaray da bu futbolla şampiyon olamaz. Çok çalışıp bir an önce büyük takım gibi oynamaları lazım...