İlaç gibi

Geçen sezonki şampiyonlukta joker oyuncu olarak büyük katkı veren Dorukhan'ın sakatlığı, tüm Trabzonsporlular'ı kahretti. Geçmiş olsun Dorukhan!

Abdullah Avcı, ilk 11'de Larsen'in yerine Dorukhan ile maça başlamıştı.

Visca'nın ağır sakatlığından sonra Dorukhan'ın da şok sakatlığı, şanssızlıklar halkasına bir yenisini daha ekledi.

Çok kaliteli yıldızlara sahip Trabzonspor'un, mütevazı bir kadrosu olan Ümraniyespor karşısında özellikle ilk yarıdaki vasat görüntüsü çok şaşırtıcı.

Geçen hafta Galatasaray karşısında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür'ün kaptan olarak sahada yer alması, genç yıldızın moral ve motivasyonunu artırmak açısından önemli bir hareketti.

Trabzonspor sezon başından beri her maçta yana-geriye pas oyunu oynama konusunda adeta rekor kırıyor.

Maçın ilk yarısında Trezeguet iki net pozisyon yakaladı ama çerçeveyi bulamadı.

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Geçen yıl Nwakaeme üzerinden oynayan Trabzonspor, bu sezon da Trezeguet ile bu anlayışını sürdürmeye çalışıyor. Ama Trezeguet ile Nwakaeme arasında problem çözme ve yetenek olarak, güneş ışığı ile mum aydınlığı kadar fark var. En azından şu anki görüntü böyle. Ama hoca da büyük bir yatırım yapılan Trezeguet'i kazanmak için bu oyuncuda ısrar ediyor.

Doğrusu da bu.

Abdullah Avcı'nın ligimizin en iyi stoperlerinin başında gelen Vitor Hugo'nun yerine Denswil'e görev vermesine alıştık artık.

Trabzonspor yavaş oynuyor, pas oyunu oynama konusunda sıkıntı yaşıyor. Eskilerle-yeni transferlerin uyumsuzluğu gözle görülür düzeyde.

Havadan oyunda etkisiz kalan Trabzonspor neden yerden oynamıyor onu da anlamış değilim.

Çünkü teknik becerisi ve hızlı top çevirme özelliği olan çok oyuncusu var Trabzonspor'un.

Trabzonspor, ideal 11'ini bulana kadar böyle sancılı bir dönem geçirecek gibi görünüyor.

En önde oynayan Djaniny çok etkisiz ve isteksizdi ilk 45'te. Abdullah hoca, Umut Bozok ile maça başlasa daha iyi olurdu diye düşünüyorum.

Fakat ne olursa olsun, Ümraniyespor karşısında Trabzonspor'un bu kadar etkisiz bir ilk yarı geçirmesinin bir açıklamasını yapmak da zor.

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Abdullah Avcı, ikinci yarıya başlarken biri zorunlu olmak üzere iki değişiklikle başladı. Sakatlanan Dorukhan'ın yerine Larsen, Djaniny'nin yerine de Umut Bozok'u sahaya sürdü. Ama Trabzonspor maçın ikinci bölümüne de isteksiz bir görüntüde başladı. Maçın en güzel görüntüsü, Marc Bartra'nın topun gelişine vuruşuydu.

İlerleyen dakikalarda baskısını artıran Trabzonspor, kaleci Serkan'dan dönen topu tamamlayan Trezeguet ile öne geçti. Bakasetas, Trabzonspor'un en etkili ismiydi. Maç boyunca rakip kaleye çok etkili şutlar attı. Orta alanda oyun liderliğine soyundu.

Dün Trabzonspor'un en etkisiz isimlerinden biri de Enis Bardhi'ydi.

Kötü oynarken kazanmak, şampiyonluk yarışında çok önemli.

Ne de olsa büyük takım refleksi.

Galibiyet ilaç gibi geldi.

Trabzonspor, dünkü maçta 3 puan ile birlikte Marek Hamsik'i de kazandı...

