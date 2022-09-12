Okul zilini Kerem çaldı!

GALATASARAY geriye düştükten sonra, skora çok çabuk reaksiyon gösterdi. Bahoken'in attığı golde Emin Bayram'ın hatası vardı ama çok çalışkan bir oyuncu. Oynadıkça bu hatalarını giderecek. Galatasaray'da maçın ilk yarısının en iyisi Gomis'ti ve yine golünü attı. Enteresandır Galatasaray'ın ligde attığı son 13 golün 8'ini Gomis attı. 37 yaşında ama yıllanmış şarap gibi; fiziksel açığını, zekası ve becerisi ile kapatıyor. İlk yarıda Sergio Oliveira'nın 'Hagivari' bir şutu vardı ki, yine direkte patladı. Bu gidişle adının önüne 'direkdövücü' ünvanını ekleyecekler. Kerem'in golünde zeka ürünü bir asistini de unutmayalım. Galatasaray maç boyunca sağ kanadı Yunus ve Boey ile adeta bir otoban gibi kullandı. Son 2 maçta Boey'i izlerken yoruluyorum. Bir oyuncu bu kadar koşup da yorulmaz mı hiç! Dün sahada sanki üç adet Boey vardı. Savunma, orta saha, hücum... Her yerde Boey'i gördük. Bu formunu ve hırsını neye borçlu, sırrı ne? Gerçekten merak ediyorum. Ama helal olsun! Gözden çıkarılan; yaz kampına götürülmeyen, 'kendine kulüp bul denilen' bir oyuncu, Galatasaray'ın vazgeçilmezi oldu. H H H Yunus adeta bir atomkarınca. Geçen hafta A Spor'daki Galatasaray maçı yorumumda 'Kerem çok eleştiriliyordu ama 'Rakibi de çok yoruyor. Bu kadar eleştiriyi de hak etmiyor. Takımı önde tutan bir oyuncu Kerem... Bir yerde şansı dönecek ve patlama yapacak' demiştim. Dün o patlamayı yaptı. Hem de ne patlama! Takımını öne geçiren golü attı. Sonrasında neredeyse Nef Stadı'ndan bir füze gönderdi, Kasımpaşa'ya... Olağanüstü bir golle Galatasaray'ı farka taşıdı Kerem! Galatasaray yavaş yavaş ritmini buluyor, büyük takım refleksi ile oynuyor. Daha bu takıma İcardi ve Mata gibi iki dünya yıldızı dahil olacak. H H H Okan Buruk, artık 3 puanı cebine koyduğuna inandığı anlarda (Dk 76) Gomis ve Mertens'i kenara alarak; Yusuf Demir ve Seferovic'i sahaya sürdü. Yusuf Demir, ayağına topu aldığı her anda çok büyük işler yapabileceğinin sinyalini verdi dün! Çabukluğunu, zekası ile birleştiriyor Yusuf! Az bir süre alan yeni transfer Rashica'yı da beğendim. Kasımpaşa'da Hajradinovic ve Eysseric çok etkili oyuncular. Sadık güzel bir gol attı. Teknik direktör Şenol Can'ı tebrik ederim. Galatasaray'a karşı kapalı savunma yapma kolaycılığına kaçmadan, açık bir futbolu tercih etti. Galatasaray, kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçti. Bugün okul zili çalıyor! Bütün öğrencilere ve öğretmenlere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dilerim. Dün sahada oynadığı futbol ve attığı gollerle okul zilini ilk çalan Okan Buruk'un başarılı öğrencisi Kerem Aktürkoğlu oldu. Aferin Kerem! 10 üzerinden 10 veriyorum sana! Oynanan pozitif futbol, 3 puan kadar önemliydi.