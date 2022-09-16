Savaşınca oluyormuş

Geride kalan maçlarda oynanan kötü futbol ve alınan başarısız sonuçlar nedeniyle dün tribünler dolmadı. Akyazı'da alışık olmadığımız bir durum bu! Ama tribüne gelen taraftarların da maçtan önce 'Abdullah Avcı' tezahüratları moral açısından önemliydi.

Trabzonspor, Kızılyıldız karşısında ilk 30 dakika geçen sezondan kesitler sundu. Hamsik ile golü de erken buldu bordo-mavililer.

Nwakaeme ile kıyaslanan ve üzerinde büyük bir stres olan Trezeguet; 1 gol, 1 asistle beklenen patlamayı yaptı. Bundan önceki maçlarda da çok koşup, takımın yürekli oynayan birkaç futbolcusundan biriydi. Ama çok şanssız ve beceriksizdi.

Trabzonspor, 3 puanın yanında Trezeguet'yi de kazandı.

Kangwa'nın kırmızı kartıyla rakip 10 kişi kaldıktan sonra Trabzonspor sahanın tek hakimiydi. Maxi Gomez, oyunda kaldığı 61 dakika boyunca Kızılyıldız savunmasının sert futbolu karşısında kayboldu gitti.

Büyük golcü ama henüz hazır değil ve güçsüz. Zamana ihtiyacı var.

Trabzonspor, dünkü maçın bazı bölümlerinde hızlı oynayınca, yanageriye paslar yerine dikine futbolu tercih edince tribünleri de coşturdu.

2. yarıda giren Abdülkadir Ömür'ün sakatlanması, çok üzücü. Çünkü sakatlıklardan çok çekti Ömür...

Trabzonspor'da aynı şekilde Visca ve Dorukhan'ın ağır sakatlıklarından sonra dün de Ömür ile büyük şok yaşadı. Dilerim önemli bir şeyi yoktur.

89'da yenen gol, Trabzonspor'a hiç yakışmadı! Topu ağlarımıza gönderen Nikoliç, ceza sahasında bomboş kaldı. Yine tüm savunma topa bakıp, rakibi unuttu. Kazanmak gruptaki geleceğimiz ve ülke puanımız açısından elbette ki çok önemli.

Ama şu bir gerçek ki, Trabzonspor, hala ideal 11'ini bulamadı ve futbol olarak zirveye oynayacak durumda değil!