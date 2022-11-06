İcardi ayağında Güneş’i bile sektirir...

Galatasaray derbiye ön alan baskısı ile başladı. Bu baskı karşısında Beşiktaş geriye yaslanma refleksini gösterince;

Şenol Güneş kenardan öğrencilerine 'Çıkın! Çıkın!' talimatı ile rakibine karşılık verdi. Kerem'in yerine ilk 11'de maça başlayan Barış Alper Yılmaz, özellikle ilk yarıda sol taraftan etkili iki bindirme yaptı.

İcardi'nin muhteşem golünde asisti yapan isim oldu Barış...

Galatasaray, ilk bölümde daha etkili taraf gibi görünse de bir türlü oyun üstünlüğünü ele geçiremedi.

Çünkü hem Galatasaray hem de Beşiktaş basit top kayıpları yaptı.

Cenk Tosun, yine bir 'Cenk Tosun' golü attı. İlk yarıdaki karşılıklı atılan iki gol de gerçekten çok güzeldi.

Mert Günok, ilk yarıda Mertens'in iki müthiş şutu karşısında akıl almaz iki kurtarış yaptı! İkinci yarıda ise Rashica'nın bazukası karşısında yine kalesinde devleşti Mert...

Derbiden teknik adamlarımızın çıkarması gereken büyük bir ders var! Ne mi o? Jorge Jesus'un derbiyi Nef Stadı'ndan yani yerinden izlemesiydi. Portekizli hoca, şampiyonluktaki iki rakibini yakından gözlemlerken, önündeki deftere sürekli notlar tuttu. Bizim teknik adamlarımızın bir çoğu ise ne yapıyor? Rakiplerinin maçlarına yardımcılarını gönderip, kendileri evlerinde kultuklarına oturup, ayaklarını uzatarak TV'den maçlarını izlemeyi tercih ediyorlar! Jesus farkı işte!

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İkinci yarıya iki takım da düşük tempoda başladı. Tribünleri tıklım tıklım dolduran Galatasaray taraftarı ise o anlardaki düşük tempoya rağmen inanılmaz bir destek verdi Galatasaray'a!

Tam oyun beraberliğe bağlanacak gibi düşünceler kafalarda dolaşmaya başlamışken; Galatasaray'ın hızlı hücumu golü getirdi. Oliveira'nın İcardi'nin kafasına nişanladığı top, Beşiktaş ağlarına giderken, tribünlerdeki 50 bin Galatasaraylının coşkusu, uzaydan bile duyulmuştur desek yeridir! Golden sonra Galatasaray baskısını artırırken;

Beşiktaş da oyunu riske ederek, çok adamla hücum yapmaya çalıştı.

Yeni imajı ile iki gol atan İcardi, bir kez de direğe takılırken, maçın adamı olmayı başardı. Bu İcardi, ayağında Güneş'i bile sektirir...

Mertens ise Galatasaray'ın bütün hücum aksiyonlarında vardı.

Mertens-İcardi AŞ, bundan sonraki maçlarda Aslan'ın daha fazla kükremesinde öncülük edecek gibi bir görüntü verdi.

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Geçen sezon Galatasaray'ın 'gaz pedalı' dediğim Kerem, bu sezonki formsuzluğunu ve yedek kalışını sorgulamalı... Dün oyuna girdikten sonra potansiyelini konuşturdu.

Okan Buruk'un da Kerem'in üzerinde daha fazla durması lazım.

İkinci yarıda 2-1'i yakaladıktan sonra ön alanda çoğalan, oyunu tek kaleye çeviren bir Galatasaray izledik.

Maçı daha çok isteyen, daha çok pozisyona giren Galatasaray, galibiyeti hak etti.

Son bir haftadır Okan Buruk gitsin diye algı yapanlar ise dün geceki Galatasaray galibiyeti ile avucunu yaladı! Derbide VAR'a hiç iş düşmedi... Halil Umut Meler de birkaç yorum hatası dışında mükemmele yakın bir derbi yönetti.