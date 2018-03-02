Bu derbinin filmi yapılsa Oscar alır!

Her dakikası nefes kesen bir derbi izledik. Özellikle de ilk yarısı şahaneydi! İki takımı da ortaya koydukları tahrip gücü yüksek futbol için tebrik etmek lazım...

İlk yarıda beceriden çok, hatalar zinciri ön plana çıktı. İki takımda yapılan kritik top kayıpları ilk 45'te 3 gol izlememizi sağladı.

Dün maça izlerken kendi kendime 'Beşiktaş, Lens'le neden uzun soluklu bir sözleşme yapma gereğini duydu?' dedim. Lens, şu ana kadar Beşiktaş'a ne verdi sorarım size! Dün takımını öne geçirecek bir pozisyon yakaladı ilk yarıda. Amatör bir futbolcu yapmaz Lens'in yaptığını! Yahu bu ne bencillik Lens! 3'e 1 yakalamışsın Fenerbahçe savunmasını.... Negredo ve Talisca bomboş pozisyonda, yani golle burun buruna senden pas bekliyor. Sen ne yaptın? Pozisyonda o kadar ağır kaldın ki, ne topa vurabildin, ne de pas çıkarabildin?

Bu pozisyondan kısa süre sonra 10 kişi ile oynayan Fenerbahçe, 2. golünü buldu. Dediğim gibi ilk yarıya hatalar damgasını vurdu.

Negredo'nun attığı golden önce Mehmet Topal, takımı hücuma çıkmışken öyle bir top kaptırdı ki; sonuç golle sonuçlandı, Soldado'nun golünde ise Beşiktaş savunması büyük kademe hatası yaptı. Mehmet Topal, beraberlik golünün asistini yaparak kendisini affettirdi. Fenerbahçe'nin Şener ile bulduğu 2. golde ise top, Vida'nın adeta vücuduna dolanarak ağlara gitti. Ya Alper Topuk'un gördüğü gereksiz kırmızı karta ne demeli?

Pozisyon Hasan Ali ile Tolgay arasında geçiyor. Ve senin sarı kartın var. Neden sen de iki oyuncu arasındaki tartışmayı şiddetlendirip, Tolgay'ı yere itiyorsun? Böylesine büyük bir derbide takımını 10 kişi bırakıyorsun!

Bu arada Beşiktaş'ın Caner ile bir şutunda topun direkten döndüğünü de hatırlatalım.



Üç kırmızı da doğruydu!

Şenol Güneş, ikinci yarıya iki önemli silahını (Quaresma ve Babel) sahaya sürerek başladı. Sonuçta iki ayaklı bir maç ve evinde geridesin. Üstelik de güçlü rakibinden 2 gol yemişsin. Vida ve Lens'in kenara alınması doğru karardı.

Lens takımını 2. golden ederken, Vida da hataları ile saç-baş yoldurdu ilk yarıda.

İlk yarıda futbolun güzelliklerinden söz ederken, ikinci yarıda güzellikler, yerini bir anda birkaç dakikalığına kavgaya bıraktı. Quaresma'nın gördüğü direkt kırmızı karttan sonra bir anda saha karıştı. Yumruklar, itişmeler, sözlü sataşmalar atmosferin yükselmesine neden oldu. Fırat Aydınus, Quaresma'ya gösterdiği kırmızı kartta haklıydı. Çünkü Quaresma, De Souza'ya yumruk attı.

Sarı kartı olan Volkan Demirel, dün ikinci sarıyı yani kırmızı kartı görmek için adeta herşeyi yaptı.

Sakin olması gerekiyordu ama o sinirlerine ve öfkesine yenik düştü.

Fırat Aydınus, Volkan'ı idare etti aslında. Ama Volkan ısrarla kırmızı karta yürüdü... Sonucunda Fenerbahçe 9 kişi kaldı.

Ardından bütün hücum silahlarını sahaya süren Şenol Güneş, skorun 2-2'ye gelmesini sağladı. Ama rövanş öncesinde avantajı yakalayan Fenerbahçe oldu.

Son yılların en heyecanlı derbilerinden birini izledik. Her sahnesi nefes kesen Oscar'lık bir macera filmi gibiydi...