Beşiktaş'ta savunmanın komutanı Pepe ve hücumun lideri Talisca yoktu. Fenerbahçe ise Pepe'nin yokluğunu maçın başında çok iyi değerlendirerek golü buldu. Golde topu acemice uzaklaştıran Fabri ile ortayı yaptıran Adriano'nun hatası büyüktü.

Vida ise kademeye girmekte ağır kaldı ve sonuçta Beşiktaş, Pepe gibi bir defans liderinin olmayışının faturasını gol yiyerek ödedi. Ancak Cüneyt Çakır ve yardımcıları, golde ofsaytı atladılar. Fenerbahçe'nin attığı golde Fernandao ofsayt pozisyonundaydı.

İşte size Türkiye'nin en büyük hakemi ve ekibi... Cüneyt Çakır, Dünya Kapısı'nda da böyle büyük bir hata yaparsa daha ilk maçında geri gönderirler...

Efendim 'Hakemdir hata yapar!' deyip duruyoruz yıllardır! Yok kardeşim hata yapamaz! Bu kadar büyük bir hatayı yapıyorsan git başka iş yap! Aldığınız dolgun ücretler ortada! O halde aldığınız paranın hakkını da vereceksiniz!

Fenerbahçe golü bulduktan sonra Beşiktaş'ın oyununu bozmaya yönelik bir futbol anlayışına geçti. Beşiktaş, maçı tek kaleye çevirirken, sarı-lacivertliler de haddinden de fazla geriye yaslandı. Maçın ilk yarım saatinden sonra bir 10 dakikalık bölüm var ki, Quaresma ile Kameni ve Fenerbahçe savunma oyuncuları arasında top, gidip geldi. Quaresma'nın bir trivelası var ki Kameni resmen uzadı bu pozisyonda ve müthiş çıkardı topu.

Beşiktaş'ta 6 numara pozisyonunda oynayan Tolgay da Atiba da ilk yarıda etkisiz kaldı. Ne savunmaya ne de hücuma katkı verebildi bu ikili. Özellikle de Atiba hep yana oynadı. Vagner Love ileride çok yalnız kaldı. Babel de ilk yarıda çok top ezdi. Fenerbahçe savunması maçın ilk yarısında hiç hata yapmadı ve 13 faulle bu sezon en fazla faul yaptığı ilk yarıyı oynadı. Beşiktaş ikinci yarıya müthiş başladı. Vida'nın kafa golü jeneriklikti. Bir forvetten bile uzun süredir bu kadar etkili bir kafa vuruşu görememiştik.



Teknik direktör farkı...

Beşiktaş beraberlik golünden sonra Fenerbahçe kalesinde çok büyük bir baskı kurdu. Vida'nın golünden sonra tahrip gücü yüksek bir Beşiktaş izlemeye başladık.

Fenerbahçe'yi kendi ceza sahasına adeta hapsetti siyah-beyazlılar. Üst üste net pozisyonlar kaçınca Şenol Güneş, Negredo'yu da oyuna alarak çift forvete döndü. Ardından Fenerbahçe ceza sahasına giren her Beşiktaşlı kaleyi yokladı.

Negredo, Quaresma ve Vagner Love öylesine net pozisyonlar kaçırdı ki, tribünleri dolduran Beşiktaş taraftarı adeta saçbaş yoldu.

Vagner Love'un yerine Caner hamlesini belki yadırgayan Beşiktaşlılar olabilir ama Vagner Love, oyunda kaldığı 75 dakikalık bölümde etkili olamadı. Nitekim Vagner Love çıktıktan sonra Negredo daha çok rol sahibi oldu hücumda.

Ve Quaresma'nın attığı olağanüstü trivela golünde asisti yapan oyuncu oldu. Dün Quaresma sahanın en ateşli oyuncusuydu.

Attığı iki süper golün dışında şahane futbolu ile tek başına maçı aldı diyebiliriz.

Şenol Güneş, hamleleri ile derbiyi kazanırken, Aykut Kocaman, yenilgiyi film gibi izledi kenardan. Hamle yapmakta çok gecikti ve Fenerbahçe'ye korkak bir futbol oynattı. Dün teknik direktör farkı + Quaresma; zaferi Beşiktaş'a getirdi.

Beşiktaş sonuna kadar 3 puanı hak etti ve kazandı.

Hep şunu iddia ettim sezon başından beri; Beşiktaş; ne zaman Şampiyonlar Ligi'nden elenirse, o zaman gelir ligde gaza basar ve zirveye doğru ilerler. Beşiktaş dün gaza bastı. Kara Kartal için şampiyonluk yarışı yeni başlıyor.

Dün akşam Bayern Münih-Beşiktaş maçı gibi bir 90 dakika izledik. Beşiktaş, Bayern Münih gibiydi; Fenerbahçe ise Alman panzeri karşısındaki Beşiktaş'a benziyordu... Güç farkı deyin;

Quaresma farkı deyin; hoca farkı deyin, akıl farkı deyin...

Ne derseniz deyin!

Derbinin anafikri ya da özeti buydu...