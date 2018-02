Kod adı: Akıllı futbol!

Fenerbahçe, Başakşehir galibiyetinden sonra takım olarak müthiş bir şampiyonluk havasına girmiş. Girmiş girmesine de... Ya 25 milyon Fenerbahçe taraftarı... Bu taraftar nerede? Neden şampiyonluk yolunda takımlarına yeterli desteği vermiyor.

Dün bakıyorum da Ülker Stadı'nın tribünlerinde yer yer boşluklar var...

Aykut Kocaman da futbolcuları da tribüne seyirci çekebilmek için daha ne yapsınlar!

Çok coşkulu bir ilk yarı izledik aslında.

Bunda Hikmet Karaman'ın Alanyaspor'unun oyunu keyifli hale getiren futbol anlayışının da rolü büyüktü. Çünkü Alanyaspor, Fenerbahçe'nin isminden ve gücünden hiç çekinmeden cesur bir futbol ortaya koydu. Daha maçın başında Kameni ile karşı karşıya kaldıkları pozisyon ve Kamerunlu file bekçisinin müthiş hamlesi... Dünkü maçta Volkan Demirel'in yerine görev yapan Kameni, ikisi süper olmak üzere 3 kurtarış yaptı ilk yarıda.

Fenerbahçe'nin ilk yarıda rakibe net gol pozisyonları vermesinde Neto ve Roman ikilisinin anlaşamamasının ve uyumsuz görüntüsünün rolü büyüktü.

Giuliano'nun golü tam bir sanat eseriydi.

Brezilyalı oyuncu, Valbuena'nın asistinde adeta Alanyaspor savunmasını bir gemi gibi yarıp geçti ve şık bir gol attı. Son haftaların formda ismi Fernandao dün de sahnedeydi. Fenerbahçe, ilk yarıda skor talebasına 3'ü 4'ü yazdırabilecek pozisyonlar buldu. Ama Alanyaspor da ilk yarıda çok coşkulu oynadı.



Valbuena tatlı bela...

Valbuena 2. ve 3. bölgede harika işler yapıyor ama kaptırdığı her top, rakip için atak başlangıcına dönüşüyor. Bu durum da Fenerbahçe'yi takım olarak yoruyor.

Bu yüzden Aykut Kocaman, zorluk derecesi yüksek maçlara Valbuena ile başlamayarak doğru olanı yapıyor.

Fernandao'nun attığı golde 'ofsayt' kararı verilmeliydi.

İkinci yarıda Fernandao'nun bir şutunda Barış Başdaş, ayakları kale çizgisinin içinde topa müdahale ediyor. Ama hakem Ümit Öztürk, bu pozisyonda yan hakemine danışarak gol kararı vermedi.

Zor bir pozisyondu hakemlik açısından.

Hakemin buradaki kararına saygı duymak lazım.

Ümit Öztürk'ün Fenerbahçe lehine verdiği penaltı kararı ise doğru. Çünkü De Souza'ya net bir müdahale var. Giuliano'nun penaltı golü ile skor 3-0 olduktan sonra tribünlerin coşkusu görülmeye değerdi.

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda engelleri kayıpsız aşarken, müthiş bir özgüven kazandı. Gelecek hafta Beşiktaş derbisi, Fenerbahçe'nin önündeki en zor engel gibi duruyor. Talisca ve Pepe olmasa da Beşiktaş her zaman Beşiktaş'tır.

Ama şu bir gerçek ki; Fenerbahçe, güzel futboldan çok akıllı futbol oynuyor.

Ligin boyunun kısalmaya başladığı şu dönemde şampiyonluk adaylarından çok iyi futbol beklememek lazım.

Çünkü onların artık ilk hedefi önce 3 puan, sonra göze hoş gelen futbol...