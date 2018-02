Hakem maçı kabusa çevirdi

MAÇIN daha ilk dakikaları...

Konyaspor atak geliştiriyor;

Eto'o'nun kademesine Pepe giriyor. Lige bak! Sanki La Liga veya Premier Lig... Bu iki dünya yıldızı maç boyunca çok sık karşı karşıya geldi.

Şenol Güneş; salı günkü Bayern Münih maçını düşünerek Oğuzhan ve Quaresma gibi yıldızları ile maça başlamadı. Çok sert geçen, sarı kartların havada uçuştuğu bir maç oldu. Beşiktaş ilk yarıda mükemmele yakın oynadı.

Babel sahanın her yerindeydi yine.

Tam bir komutan gibi takımını yönetti.

Müthiş kademelere girdi, akıl dolu paslar attı. Vagner Love ile uyumu da çok iyiydi. Beşiktaş golü bulana kadar üç net pozisyona (2 Talisca, 1 de Lens ile) girdi.

Beşiktaş'ın attığı golde Babel'in şutu ceza sahasında Atiba'nın sırtına çarparak kaleci Serkan'ı yanılttı ve ağlara gitti. Bu golden sonra Vagner Love'nin karşı karşıya pozisyonda aşırtma vuruşu gol olsa, maç o anda Beşiktaş lehine bitebilirdi. Vagner Love iyi düşündü ama vuruşun şiddetini ayarlayamadı.

Konyaspor'un ilk yarıda Jahovic ile bulduğu kafa golünde ise faul vardı.

Çünkü pozisyonda Pepe'ye faul yapıyor.

Alper Ulusoy, pozisyonu iyi süzüp doğru karar verdi.



Beşiktaş'ın kaybı büyük!

İlk yarıda sahanın hakimi Beşiktaş'tı.

Farka gidebileceği pozisyonları da yakaladı siyah-beyazlılar. Konyaspor ise oynamaktan çok rakibi oynatmamayı düşündü. İlk yarım saat çok geriye yaslanarak oynadı ev sahibi. Bu oyun anlayışı da Beşiktaş'ın işini kolaylaştırdı. Bu arada Pepe'nin ilk yarıda sarı kart görerek Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düşmesi, Beşiktaş adına büyük kayıp oldu.

Çünkü Pepe; en kritik, en can alıcı pozisyonlarda kademeye girip, tehlike savuşturma ustası. Hatta bu özelliği ile ligimizin bir numarası... İkinci yarıda bir büyük kayıp daha geldi... Talisca da gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Biri savunmanın sigortası; diğeri en büyük hücum ve gol silahı. İkisi de Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.

Alper Ulusoy, Talisca'ya nasıl sarı kart gösterdi anlamadım. Pozisyonda Ali Turan, Talisca'nın ayağına basarak faul yapıyor çünkü.

İkinci yarıda oyunu tek kaleye çeviren Konyaspor, Jahovic ile beraberlik golünü buldu. Konya'nın golü adeta bağıra bağıra geldi. Beşiktaş'ta orta alanda Tolgay ve Atiba dökülünce Konyaspor baskıyı artırıp, skoru eşitledi.

Golde Eto'o'nun pası da usta işiydi.

İkinci yarıda gole giden Talisca'yı Filipovic tutup, indirmeye çalışıyor, Konyasporlu oyuncunun ilk yarıdan sarı kartı da var. Hakem bırakın kırmızıyı, pozisyonda sarı kart bile çıkarmadı.

Alper Ulusoy, maçın ikinci yarısında Beşiktaş aleyhine can alıcı hatalar yaptı.

Beşiktaş, Konyaspor