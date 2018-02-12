Yarış yeni başlıyor

Fenerbahçe maça tahrip gücü yüksek, iştahlı bir futbolla başladı. Sarı-lacivertli futbolcular çok koşup sahanın her yerinde Başakşehir'e baskı yapıp, pas bağlantılarını kestiler.

İlk dakikadan itibaren önde baskı yapan taraf Fenerbahçe idi. Bu baskı ile rakibi hataya zorladılar. Başakşehirli oyuncular, kendi ceza sahası içinde yani tehlike hunisi içinde kalecileri Volkan Babacan ile pas alışverişinde bulunmaya sık sık başvurunca Fenerbahçe hücumcularının adeta ekmeğine yağ sürmüş oldular. Bu anlardan birinde Giuliano golle burun buruna gelirken vuruşunda top direkten döndü. Ardından Fenerbahçe'nin yoğun baskısı ve tek kaleye çevirdiği oyun Fernandao ile golü getirdi.

Gol adeta bağıra bağıra geliyorum derken kenardaki Abdullah Avcı da sahadaki oyuncuları da uyudular, baskıya baskı ile karşılık veremediler.

Başakşehir bu sezon ilk kez bu kadar ürkek ve etkisiz oynarken gördüm. İçimden bu takımın bütün sihri Emre Belözoğlu muymuş demeden edemedim.



?Giuliano harikaydı

Mossoro'nun yerine oynayan İrfan Can da çok etkisizdi ilk yarıda.

Visca da tel tel döküldü. Arda Turan ise çok ağır futbolu ile Başakşehir'in oyununu daha da yavaşlattı ilk yarıda...

Başakşehir ilk yarıda Fenerbahçe'ye hiç zorluk çıkaramadı. Hatta Fenerbahçe bu sezonun en rahat ilk yarısını oynadı diyebilirim. İlk 45'te sadece Chedjou'nun bir kafa şutu vardı Fenerbahçe kalesinde tehlike yaratan. O da Volkan'ın elleri arasında eridi gitti...

Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki güzel ve etkili oyununda Giuliano'nun rolü büyüktü. Harika işler yaptı ilk yarıda. Hem kendi etkili oynarken hem de takım arkadaşlarına doğru oyunu oynattı. Takımın lideri ve beyni oldu... İkinci yarıya daha istekli başlayan taraf Başakşehir oldu. Ancak özellikle Adabayor'un kritik pas hataları yine Başakşehir'in başına iş açtı.

Fernandao şık bir kafa vuruşu ile skoru 2-0 yaptı. Giuliano ilk yarıdaki harika futboluna ikinci 45'te de devam etti. Başakşehir'in ise dün saha içi lideri yoktu. Arda Turan oyun lideri olmaktan uzaktı.

Adabayor hücümda çok etkisizdi.

Fenerbahçe 2-0 öndeyken bile şok presine devam etti. Şu bir gerçek ki Fenerbahçe büyük maçları özellikle de kazanmak zorunda olduğu maçları mükemmel oynuyor.



Sanki sinema izlediler

Başakşehir ise şampiyonluk baskısı yüzünden kimliğinden çok uzak bir görüntü verdi. Maç Başakşehir'in sahasında ama 90 dakika Fenerbahçe taraftarının tezahüratları duyuluyor. Başakşehir tribünlerine gelen taraftarlar, sinema izler gibi, kütüphanede kitap okur gibi sessizce maçı izlediler. Taraftarı olmayan takım, şampiyon olamaz. Ayrıca dün Başakşehir tribünlerindeki taraftarların yüzde kaçı Başakşehir sevdalısıydı acaba? Çünkü Başakşehir'de ortalama 500 bin kişi yaşıyorsa yüzde 90'ı 'Dört Büyükler'i tutuyordur. Bu benim iddiam.

Görüntü de dün beni destekler nitelikteydi. Fenerbahçe 90 dakika sahanın hakimiydi ve haklı bir galibiyet aldı. 6 puanlık maçı zorlanmadan kazandı. Zirve yarışı 'Üç Büyükler' için yeniden başlıyor.

Başakşehir dünkü kötü futbolu ile 'Üç Büyükler'in rüzgarı olmaktan öteye gidemez...