Uçan panter!

ŞAMPİYONLUK adaylarının puan kaybettiği hafta, Trabzonspor'a adeta altın tepside zirveye yaklaşma şansını sunmuştu... (Deyim yerindeyse tam 12 puanlık bir maçtı...) Bordo-mavililer, bunun bilinci içinde maça o kadar hırslı ve istekli başladılar ki... Tempolu - çabuk oyun ve beraberinde gelen doğru oyun, Göztepe kalecisi Beto ile Trabzonspor hücumcuları arasında geçen bir ilk yarı izlememize neden oldu. Daha maçın ilk dakikalarında Beto'yu geçip direkten dönen ve tekrar Beto'ya gelen top, bordo-mavili taraftarlara 'topun da canı var' dedirtiyordu...

Ardından Okay'ın bir kafa vuruşu var ki; yağmur nedeniyle sırılsıklam olmuş top, ıslanmış zemin ve bu kafa vuruşunda top, ıslak çime çarparak yükselip ağlara doğru gitmek üzereyken Beto'nun adeta kedi çevikliğindeki kurtarışı... Bu kurtarış belki de sezonun en güzel kurtarışıydı. Çünkü bu tip kafa vuruşları (zemine çarpıp, havalanan top) kaleciler için korkulu rüyadır.

İlk yarının devamında yine Okay yine Beto ve bir Abdülkadir füzesinde kalesinde adeta 'beton' duvara dönüşen Beto... 36 yaşındaki Portekizli kaleci harika kurtarışlar yapıyordu Trabzon'da...



Kaleci dediğin böyle olur!

Maç ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da Beto ile Trabzonspor ileri uç elamanları arasında geçti.

Trabzonspor, kazanmak için her şeyi yaptı. 3 puan için savaştı. Ama Beto'yu geçmeyi başaramadı. Beto, bu sezonki en büyük kaleci performansına imza attı. Tam 9 müthiş kurtarış yaptı maçta. Tek başına Trabzonspor'u durdurdu. Kaleci dediğin işte böyle olur. Onur ise en rahat maçlarından birini çıkardı.

Futbolun temel felsefesidir; atan ile tutanın iyi olacak... Göztepe'nin dün tutanı çok iyiydi ve 1 puanı tuttu aldı. Trabzonspor'un ise atanı sahada yoktu, sakattı. Onun yerine oynayan Rodellega ise çok isteksizdi. Okay ve Beto maça damgasını vuran iki isimdi.

Trabzonspor zirveye yaklaşma adına adeta 12 puanlık maçtan modaya uyup 1 puan çıkarabildi. Oysa oynadığı futbol 3 puanlıktı. Trabzonspor'un 2 puanı Beto'nun eldivenlerine sıkıştı kaldı. Bu arada Hüseyin Göçek de Trabzon'un 1 net penaltısını es geçti...