Denayer 3 kişilik oynadı!

Maç öncesinde herkesin kafasındaki soru şuydu: 'Fatih Terim, geçen hafta iki gol atan formda Eren Derdiyok'u mu, yoksa transfer taksitleri ödenmediği için Kayserispor maçı öncesinde sakatlık arızası çıkaran (iddia bu) Gomis'i mi oynatacak?' Adım kadar emindim Fatih hocanın Osmanlıspor maçında Eren'i ilk 11'de oynatacağından. Nitekim de öyle oldu. Fatih hocanın olduğu yerde 'forma adaleti' vardır. Dünkü maçta bunu bir kez daha gördük. Ve o Eren Derdiyok, Feghouli'nin attığı golde kafa ile öyle güzel bir asist yaptı ki...

Ayak ile bile bu kadar güzel bir asist yapılamazdı herhalde...

İlk yarıda solda Latovlevici o kadar aksadı ki, Osmanlıspor bu kanadı Vrsajevic ve Regattin ile adeta koridora çevirdi. Denayer, Lato'nun açıklarını kapatmaktan yorulurken, aynı zamanda yıldızlaştı.

Savunmada da kritik müdahaleler yapan Denayer, Galatasaray'ın en iyisiydi. Selçuk İnan ise tel tel döküldü ilk 45'te. Fatih hoca da emektar oyuncusunun yetersizliğini görmüş olacak ki ikinci yarıya Selçuk'un yerine Belhanda ile başladı.

Futbol enterasan bir oyun. Galatasaray'ın sol tarafı ilk yarıda çok aksadı ama gol de bu kanattan geldi.

Yani golün hazırlanışında Latovlevici + Yasin + Eren Derdiyok = Feghouli gol...



Karcemarskas farkı önledi



Galatasaray, maç boyunca geriye dönüşlerde sıkıntı yaşadı. Osmanlıspor, Aminu ve Serdar gibi iki hızlı oyuncusu ile Galatasaray'a çok zorluk çıkardı. Hele hele ikinci yarının başında Lumanza'nın 1 metreden kaçırdığı bir gol var ki...

'Bu da kaçar mı?' jeneriklerine geçecek cinsten bir pozisyondu.

Galatasaray, tıpkı Kayserispor maçının ikinci yarısında olduğu gibi dün de Osmanlıspor karşısında ikinci 45'te çok baskı yedi. Orta alandaki Tolga ile (Selçuk'un yerine giren) Belhanda, top tutamadı; pas dağılımını yapmakta ve orta sahahücum geçişini yapmakta zorlandı.

İkinci yarının son bölümünde oyun üstünlüğünü tekrar ele geçiren Galatasaray, farka gidecek pozisyonlar buldu ama son vuruşlardaki şanssızlık ve beceriksizlik, beklenen farkı getirmedi. Özellikle de Feghouli ve Eren Derdiyok akıl almaz goller kaçırdı. Goller kaçarken Karcemarskas da kurtarışları ile yıldızlaştı.

81'de Eren'in yerine oyuna giren Gomis'in öyle bir şutu var ki; yine Karcemarskas adeta bir kedi çevikliğinde golü önledi.

Ama son anlarda Galatasaray, rakip kaleye adeta kabus gibi çökünce, Gomis ile 2. gol geldi.

Fatih Terim'in Aslanları, şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçerken etkili futbolu ile taraftarlarını coşturdu.