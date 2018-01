Cenk gitti; Talisca çıktı sahneye.

Talisca zaten çok yaratıcı ve maç kazandıran bir yıldızdı.

Ama ligin ikinci yarısına öyle bir başlangıç yaptı ki... Son iki maçta 4 gol... Dün sahada muhteşem bir ikili vardı ve galibiyet konseri bu ikiliden geldi.

Quaresma her zamanki gibi sazı eline aldı; öyle döktürdü ki; Talisca da Beşiktaş tribünlerini coşturan türküler söyledi. Evet Talisca dün takımı hızlı hücuma çıkardı, atakları yönlendirdi, ceza sahasında Kasımpaşa'ya sahayı adeta dar etti. Quaresma'dan adrese teslim iki orta; Talisca'dan adeta kurşun gibi iki kafa vuruşu ve skor talebasında Beşiktaş üstünlüğü.

Beşiktaş taraftarı kaç zamandır böyle bir Talisca bekliyordu. Cenk Tosun gitti, Kartal'ın gol bölgesi öksüz kaldı zannediliyordu. Oysa Talisca bu boşluğu öyle bir doldurdu ki...

İlk yarıda çabuk teslim olan bir Kasımpaşa vardı sahada. Ama Beşiktaş gerçekten rakibe top bile göstermedi.

Quaresma çok şık servisler yaptı;

Talisca da servise çıkan topları adrese gönderdi.

Şenol Güneş yıllardır kadrodan eksilen (transfer olan) oyuncuların yerini sihirli dokunuşları ile doldurmasını biliyor. Dün gördük ki, giden gitmiştir ama ortada dev gibi güçlü bir Beşiktaş var.



?Negredo tel tel dökülüyor

Futbol yaratıcı oyuncularla güzel.

Çünkü modern futbol; Tasilca gibi, Quaresma gibi yaratıcı oyuncuların etrafında dönüyor. Eğer elinizde böyle klas oyuncular varsa sahada kazanırsınız.

Eskiden hamal diye tabir edilen (savaşan) oyuncular el üstünde tutulurdu; şimdilerde yaratıcılık ön plana çıktı. Çünkü zeka, gücün yerini aldı modern futbolda. O yüzden dünya futbol piyasasında yaratıcı oyuncular pahalı bir vitrin durumunda.

Beşiktaş kasırgası ikinci yarıda da dinmedi. Babel'in bomboş pozisyonda aşırtma vuruşu, çizgiden çıkarıldı.

Ama Popov'un bir ikili mücadele sırasında Talisca'nın bileğine basması, Şenol Güneş'i adeta çılgına çevirdi.

Popov sarı kartla kurtulurken, Talisca oyuna devam edemedi. Oysa o ana kadar gözlerimizin pasını siliyordu.

Negredo dün tam bir hayal kırıklığı idi. Oyunda kaldığı 69 dakikada 24 kez topla buluşurken, kaleci Fabri bile 30 kez topla buluştu. Vagner Love, böylesine formda bir Quaresma'nın olduğu Beşiktaş'ta leblebi gibi gol atar. Kasımpaşa'nın en iyisi Trezeguet'ti.

İkinci yarıda müthiş bir şutu üst direkte patlarken, bir dakika sonra buluştuğu topta ağları havalandırdı.

Tasilca sakatlanıp çıktıktan sonra oyun bambaşka bir hal aldı. Kasımpaşa daha çok oyuncu ile beraberlik için yüklendi.

Ama coşkulu bir futbol oynayan Beşiktaş maçı kazanmasını bildi.