Konuşursanız böyle olur!

Trabzonspor, art arda aldığı seri galibiyetlerin ardından bir anda kendisini şampiyonluk potasında görünce; belli ki erken havaya girmiş. Yöneticilerin hafta içinde 'Şampiyonluk yarışında biz de varız...' söylemleri takımın havasını bozmuş.

Yahu bir susun, durun hemen konuşmayın!

Takımı da Rıza hocayı da rahat bırakın, neden iddialı konuşup, takımı gerip, strese sokuyorsunuz!

Bu gerginliği, stresi, erken havaya bürünmüşlüğü Kardemir Karabükspor maçında fazlasıyla gösterdi Trabzonspor.

Futbolda başarı kenetlenmeyle ve ekip bütünleşmesiyle geliyor. Ama yöneticiler şunu bekliyor; takım seri galibiyetler alsın da çıkıp konuşalım, havamızı atalım, kendi reklamımızı yapalım. Peki beğendiniz mi yaptığınızı!

Siz yönetim olarak, yönetin ama konuşmayın, bırakın Rıza hoca konuşsun.

Kötü bir Trabzonspor izledik dün.

Düşük motivasyonla sahaya çıktı bordo-mavililer. Orta alanda bir türlü oyun üstünlüğünü ele geçiremeyen Fırtına, Burak Yılmaz'ı bir türlü topla buluşturamadı ilk yarıda.

Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı, bu sezonki en vasat futbolunu ortaya koydu. Karabükspor'un hocası Levent Açıkgöz'ü de tebrik etmemiz lazım. Bu kadar eksiği olan takımına müthiş hırs aşılamış, Trabzonspor'u iyi analiz etmiş ve etkili bir futbol oynattı Karabükspor'a.



Topun da canı varmış!

İki eski Trabzonsporlu oyuncunun ortak yapımı golü (İbanez korner, Yatabare gol) bordo-mavili takımı kendine getirdi.

Burak Yılmaz ile beraberlik golü geldi ama 3 puanı getirecek sayıyı bulamadı Trabzonspor.

Sosa'nın son saniyedeki serbest vuruşunda 'topun da bir canının olduğunu' hep birlikte gördük. Kaleci Çağlar'ı geçen top, sırtına da çarpıyor Çağlar'ın. Ama çizgi üzerinde kendi ekseninde en az 20 kez dönerek duruyor top.

Yani Çağlar'ın sırtında adeta bir mıknatıs varmış gibi topu çekti ve çizgiyi geçmesine engel oldu sanki...

Fizik kurallarına aykırı bir durum izledik bu pozisyonda. Olmayınca olmuyor işte...

Çağlar'ı da tüm Karabüksporlu futbolcuları da ortaya koydukları cansiperane futbol nedeniyle alkışlamak gerek.

Trabzonspor, erken havaya girmenin ve yöneticilerinin iddialı söylemlerinin faturasını 2 puan kaybederek ödedi. Büyük fırsat kaçırdı Trabzonspor...

Futbolcular da yöneticiler de bu maçtan ders çıkarsınlar...