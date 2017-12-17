Hakeme rağmen!

Bursaspor futbol oynamaktan çok gol yememek ve rakibi oynatmamak için sahaya çıkmıştı sanki. Trabzonspor'a karşı sadece savunma yapmayı ve oyunu soğutmayı düşününce seyir zevkinden uzak bir ilk yarı izledik Trabzon'da.

Hal böyle olunca Trabzonspor oyunu açamadı. Göbekten rakip kaleye gidemedi. Bordo-mavililer, Pereira ve Abdülkadir'in görev aldığı sağ kanadından etkili olmaya çalışırken; N'Doye'un hücuma bir katkısı olmadı ilk yarıda. Fırtına, ilk 45'te yaratıcılıktan uzaktı.

Burak Yılmaz'a atılan uzun toplarda golcü futbolcu ya ofsaytta kaldı ya da kalabalık Bursaspor savunmasının arasında çırpındı durdu (3 isabetsiz şut, 4 kez ofsayt). 29'da kaleci Harun'un Burak Yılmaz'ın pozisyonunda kontrolsüz bir çıkışı vardı.

Halis Özkahya bu pozisyonda penaltıyı es geçti. İlk yarıda Yusuf Erdoğan'ın Abdülkadir'e yaptığı sert bir hareket vardı, Özkahya bu pozisyonda da sarı kart göstermeliydi.

Batalla'nın Abdülkadir'e sert bir diz müdahalesinde yine kart çıkmadı.

Kasımpaşa maçının yıldızı Onazi ilk 11 oynasaydı, daha üretken ve orta alanda daha savaşçı bir Trabzonspor olabilirdi. Kucka ve Okay yetersiz kaldı. N'Doye da iki maçtır bir düşüş içinde.

Direkler... Penaltılar...

Bursaspor'un adeta etten duvarı ancak uzaktan atılacak golle yıkılabilirdi.

Yusuf Yazıcı da olağanüstü bir golle bu duvarı yıkmayı başardı.

Yusuf'un golden önceki çalımları, oyun zekası, kendisine hazırladığı pozisyon ve jeneriklik vuruşu, futbol kitaplarında ders olarak okutulacak güzellikteydi. Bir futbolsever, bu golü üst üste 100 kez izlese bile bıkmaz ve her defasında aynı keyfi alır. Bu sezonun en güzel gollerinden birini attı 'Altın Çocuk Yusuf!' Rıza hocanın, N'Doye'un yerine Olcay Şahan hamlesi de çok yerindeydi.

N'Doye, kenar (çizgi) oyununu oynamakta zorlanıyor.

Yusuf Yazıcı'nın (2), ikinci yarıda Mas'ın direkten dönen şutları, tahrip gücü yüksek bir Trabzonspor izlemeye başladığımızın da göstergesiydi.

Bursaspor geriye düştükten sonra hücumu düşününce, Trabzonspor pozisyon üstüne pozisyon buldu.

İlk yarıda bir penaltıyı es geçen Halis Özkahya, ikinci yarıda da Burak'ın düşürüldüğü pozisyonda yine penaltıyı es geçti. Sonrasında verilmeyen bir penaltı daha... Halis Özkahya, dünkü maçta Trabzon adına 3 kez penaltı noktasına gitmeliydi.

Çok kötü bir hakemlik performansı ortaya koydu.

Bordo-mavililer, bu maçı da kazanarak 5'te 5 yaptı. Artık zirve yarışına iyice ağırlığını koyan bir Trabzonspor var.