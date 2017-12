Başarıya doymuşluk!

Başakşehir kaybetmiş, Galatasaray kazanıp liderliğe yükselmiş, geriden gelen Fenerbahçe ve Trabzonspor da haftayı 3 puanla kapatarak zirve yürüyüşünü sürdürmüştü. Yani Beşiktaş için kazanmaktan başka bir seçenek yoktu artık...

Lig yarışının verdiği bu net görüntü ile maça başlayan Beşiktaş, ilk dakikadan itibaren Kayserispor'a önde baskı yaparak oyunun büyük bölümünü 3. bölgede sahneye sundu.

İlk yarıda Cenk Tosun'un 2, Oğuzhan'ın da kaçırdığı 1 net pozisyon var ki... Hele Oğuzhan'ın topu boş kale yerine auta attığı an, Beşiktaş taraftarının adeta saç-baş yolmasına neden olduğu andı.

Kayserispor ise kaptığı toplarla hızlı hücuma çıktı. Herkes Beşiktaş'tan gol beklerken golü atan taraf Kayserispor oldu. Beşiktaş'ın yediği golde Kucker'den çalım yiyen ve çok rahat orta yapmasına neden olan Gökhan Gönül ve Umut Bulut'u arka direkte unutan Tosic'in büyük hatası vardı. Beşiktaş, geriye düştükten sonra hiç panik yapmadı ve çabuk toparlanarak etkili futbolunu oynamaya devam etti.

İlk yarının uzatma anlarında Umut Bulut'un, topa vurmak isteyen Oğuzhan'a yaptığı hareket net penaltıydı. Belki de Avrupa'nın en iyi penaltıcılarından biri olan Cenk Tosun için ağları havalandırmak hiç de zor olmadı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf Beşiktaş'tı. 49'da Kayserispor sağ beki Tiago Lopez'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle Beşiktaş için işler daha da kolaylaşıyordu.

Beşiktaş'a karşı 10 kişi kalmak, bir teknik adam için en kötü senaryo idi. Kenardaki Marius Sumudica da kara kara düşünmeye başlamıştı.

Rumen hocadan en azından skoru korumak için bir savunma hamlesi geldi. 10 numara pozisyonunda oynayan Boldrin çıkıp, defansif bir orta saha oyuncusu olan Gonzalo Espinoza oyuna girdi.



Querasma'da düşüş var

Şenol Güneş de vasat bir futbol ortaya koyan Tolgay'ı çıkarıp, daha yaratıcı ve gole yakın bir oyuncu olan Talisca'yı sahaya sürdü. Yani iki teknik adamdan da peş peşe hamleler geldi. Talisca girdikten sonra Beşiktaş'ın üçüncü bölgedeki oyunu daha da renklendi. Kayserispor ise güçlü rakibinin yoğun baskısı karşısında iyice geriye yaslanıp adeta etten duvar ördü.

Beşiktaş bastırıyordu ama bu baskı, net bir gol pozisyonuna dönüşmüyordu.

Bunu gören Şenol hoca, Gökhan Gönül'ü kenara alarak Negredo'yu da oyuna dahil etti. Şenol Güneş'in bütün hücum oyuncuları artık sahadaydı.

Negredo girdikten sonra Cenk de aldığı her topta üç Kayserisporlu oyuncu ile boğuşmaktan kurtulmuştu. Beşiktaş çift santrforla gol ararken, savunmada da tek stoperle (Pepe) oynadı kalan bölümü.

Beşiktaş ne yaptıysa galibiyet golünü bulamadı ve Kayserispor deplasmanında 2 puan bıraktı. Takımı sırtlayan Quaresma'da büyük düşüş var.

Bu düşüş, Beşiktaş'ın saha sonuçlarına olumsuz etki ediyor.

Siyah-beyazlılar yarışta yara aldılar ama; lig uzun bir maraton ve Beşiktaş'ın bu şaaşalı kadrosu, gaza bastı mı zirve ile aradaki puan farkını kapatır.

Benim gördüğüm, Beşiktaşlı futbolcularda başarıya doymuşluk var. Eğer gerçekten böyle bir durum varsa; bu doymuşluk, Beşiktaş'ı şampiyonluktan edebilir...