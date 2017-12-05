Zirve hayal değil!

Trabzonspor maça isteksiz başladı, sonraki dakikalarda bordo-mavili takımın vasat görüntüsüne tribünler de ayak uydurdu.

Rıza Çalımbay, hücum ağırlıklı bir kadro sahaya sürmeyi gelenek haline getirdi. Doğru olanı da yapıyor; çünkü cesaretsiz zafer olmaz. Ama Trabzonspor, iyi de savunma yapmaya başladı. Yusuf Yazıcı sıkı markaj altında kaybolup gitti ilk yarıda.

Burak final paslarında etkisiz kaldı.

N'Doye ve Castillo da ne hücumda ne de savunmada vardı! İlk yarıda bordo-mavili takımın en etkili isimleri, bütün yan topları kesen, etkili kademelere giren Hubocan ile topun olduğu her yerde adeta biten Okay'dı.

Trabzonspor'un kaleyi bulan ilk şutu gol oldu. Burak Yılmaz'ın vuruştan önce top kontrolü ve usta işi aşırtması jeneriklikti. İşte size büyük golcü. Yakaladığı pozisyonu affetmiyor...



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Antalyaspor ise ilk yarıda sağ kanadı Celustka ile iyi kullandı.

Yusuf, Mustafa Akbaş'a yeteri kadar yardım edemedi.

Rıza Çalımbay, ilk 45'in en etkisiz ismi Castillo'yu kenara alarak ikinci yarıya Abdülkadir ile başladı. Bu çok yerinde bir müdahale idi.

İkinci yarıda Eto'o'nun karşı karşıya pozisyonunda Onur müthiş bir kurtarış yaptı. Ardından N'Doye, rakibini çalımlayıp usta işi harika bir gol attı.

N'Doye, Rıza hoca ile adeta yeniden doğdu. Son 5 maçta 5 gole (3 gol, 2 asist) katkısı oldu. Trabzonspor, 2-0'ı bulduktan sonra oyun kontrolünü de tamamen ele geçirdi.

Onazi orta sahada karınca çalışkanlığında bir üretkenliğe büründü.

Fırtına, oyunun son bölümünde hücuma çok hızlı çıkıp, rakip kalede golle burun buruna geldi. Bunlardan birinde Yusuf Yazıcı'nın kaçırdığı bir gol var ki... Burak ile 3. golü de buldu Fırtına!



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Sonuç olarak Trabzonspor, bir galibiyet serisi yakaladı. Zirve ile arasındaki puan farkını 8'e indirdi.

Ve en önemlisi Rıza Çalımbay'a kadar adeta leblebi gibi gol yiyen bordo-mavililer, iyi defans yapmayı ve gol yememeyi de öğrendi. Rıza hoca, sezon başı gelmiş olsaydı, şimdi çok daha farklı ve zirvede yer alan bir Trabzonspor'u konuşuyor olurduk.

Ama henüz kaybedilmiş bir şey yok; zirve hayal değil!