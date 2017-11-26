Futbol yürek işi

TUDOR da sarı-kırmızılı futbolcular da Başakşehir hezimetinden büyük dersler çıkarmışlar.

Dün Galatasaray maça öyle istekli ve öyle bir şok presle başladı ki, daha 30. saniyede golle burun buruna geldi lider. Alanyaspor'da Vagner Love ve Junior Fernandes gibi iki büyük silah yoktu. (İki oyuncunun bu sezonki gol katkıları: Vagner Love: 12, Fernandes: 6) Bunlara M'Billa Etame'nin sakatlanıp çıkması eklenince, Galatasaray adına işler daha da kolaylaştı.

Kadere bakın ki, Tolga Ciğerci'nin ısınırken sakatlanmasıyla, bir anda kendini ilk 11'de bulan Yasin Öztekin ile geldi Cimbom'un golü. Ve o Yasin, Gomis'in golünün de asistini yaptı. Galatasaray'ın attığı ilk golde Serdar Aziz'in pası da şahaneydi.

Galatasaray dün çok hızlı oynadı, üretken oynadı. Takım halinde kazanmayı ve golü düşündü sarı-kırmızılılar.

İlk yarıda Tzavellas'ın Maicon'a yaptığı sert harekete kırmızı kart çıkmalıydı.

İkinci yarıda Susic'in öğrencileri, risk alarak daha fazla adamla Galatasaray kalesine yüklendi. Sarı-kırmızılılar bu kadar coşkulu oynadığı bir maçı çok farklı kazanmalıydı.

Bu arada Gomis, Rodrigues'in harika pasında bomboş pozisyondaydı; topu nasıl ağlarla kucaklaştıramadı inanılır gibi değil! Ama Gomis o kadar koştu ve gol için çırpındı ki sonunda takımını rahatlatan golü attı. Futbol yürek işi... Özellikle Gomis'in ve Yasin'in yürekli futbolunu alkışlamak lazım.

Maçın son bölümünde kaleci Haydar tarihi farkı önledi. Lider Galatasaray'ın muhteşem futbolu, Beşiktaş derbisi öncesinde taraftarını coşturdu. Galatasaray taraftarı ise dün yine 10 numara idi. Taraftar desteği işte böyle olmalı...