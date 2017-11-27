Fenerbahçe çok değişti!

FENERBAHÇE maça çok coşkulu başladı. Özellikle Janssen ve Aatıf ile Antalyaspor kalesini etkili şutlarla adeta döven sarı- lacivertliler, ilk yarının son anlarında Guiliano ile öne geçmeyi başardı. İlk yarıda çok top kaybı ile oynayan Sambacı, şık bir gol attı. (Fenerbahçe'nin deplasmanda attığı 4 golün 3'ü Giuliano'dan geldi.) Bu golde Janssen-Guiliano ortaklığı jeneriklikti. Antalyaspor ise ani kontrataklarla Fenerbahçe kalesinde tehlikeli oldu. Sakıp, Nasri, Maicon ve Eto'o'nun geliştirdiği ataklarda kaleci Volkan hiç hata yapmadı. Hatta kanat ortalarının büyük bölümü Volkan'ın ellerinde eridi gitti.

Fenerbahçe'nin sezonun ilk haftalarındaki yavaş futbolu, yerini hızlı ve akıllı pasa dayalı bir oyuna bıraktı. Janssen her maç üzerine koyarak gidiyor, dün de adeta iki kişilik mücadele sergiledi; çok şut attı, hep golü düşündü.

İkinci yarının başında Eto'o'nun kaçırdığı öyle bir gol var ki... Fenerbahçe adına tam bir şans anıydı. Antalyaspor'un ikinci yarıdaki yoğun baskılı futbolu karşısında Josef ve Mehmet Topal da savunmaya gelip çok top çıkardı.

Fenerbahçe geriye yaslandıkça Antalyaspor'un pozisyon zenginliği de arttı. Bunu gören Aykut Kocaman, Aatıf'ın yerine Soldado'yu sahaya sürerek daha fazla hücum bölgesinde kalmayı hedefledi. Ancak Soldado'nun pas atarken sakatlanması yine planları bozdu. Bu kez Valbuena oyuna girdi.

Çok fazla gol pozisyonunun yaşandığı, seyir zevki yüksek olan tempolu bir maç izledik.

Fenerbahçe bu kritik maçı kazanarak zirve yarışına iyice ağırlığını koydu.

Dün Fenerbahçe'nin en iyisi Volkan Demirel'di. Önündeki savunmayı çok iyi yönetti, müthiş kurtarışlar yaptı ve galibiyette başrol oynadı.



TRABZON GELİYOR

TRABZONSPOR, o kırılgan yapısından yavaş yavaş sıyrılıp;

Rıza Çalımbay yönetiminde savaşçı bir takım kimliğine bürünüyor.

Bu sezonki ilk deplasman galibiyetini Sivasspor gibi zorlu bir rakibe karşı almak, bordo-mavili takıma müthiş bir moral ve özgüven getirecektir.

Dün Rıza hocanın bütün değişiklikleri takıma ivme ve güç kazandırdı.

Tomas Hubocan, savunmada neredeyse hatasız bir maç çıkardı. Müthiş kademelere girdi, Arouna Kone ile iyi boğuştu. Kucka, orta alana güç ve akıl getirdi. Kucka girene kadar orta alanda top tutamayan, olgun atak geliştiremeyen Fırtına, Slovak oyuncunun pes etmeyen oyun yapısı ile maçı üçüncü bölgeye yıkmayı başardı. Ve Abdülkadir, tam da Sivasspor savunmasının yorulduğu bir anda oyuna girdi.

Abdülkadir bir anlamda Trabzonspor'a galibiyeti getiren isim oldu.

Genç yıldızın girmesiyle rakip savunmanın dengesini bozuldu; Burak Yılmaz ve Dame NDoye daha fazla boş alan buldu. Geçen hafta bir gol, bir asist ile yıldızlaşan NDoye, Okay'la gelen galibiyet golünün asistini yaptı. Trabzonspor'da savunma zaafları dışında herşey yolunda gidiyor. Rıza hoca, dünkü Hubocan performansına baktıktan sonra Slovak savunmacıya bundan sonraki haftalarda ilk 11'de şans vereceğini düşünüyorum. Bu arada Sivasspor'un attığı golden önce Kone ofsayt pozisyonundaydı ve yan hakem bayrak kaldırmıştı. Ama Ali Palabıyık, yardımcısının kararına uymayarak pozisyonu devam ettirdi.

Trabzonspor, Sivasspor galibiyeti ile zirve yarışının içinde olacağını gösterdi.