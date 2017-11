İZLE OĞUL!

Bugüne kadar en yüksek sesle ve en hızlı ritimle söylenen 'KARTAL GOL GOL GOL!' tezahüratına şahit olduk dünkü Porto maçında...

Buz gibi bir soğuk İstanbul akşamında yapılan bu çılgınca tezahürat, adeta Avustralya'dan-Çin'e, Amerika'dan-Mars'a kadar ulaşıp, yankılanıyordu galaksimizde.

Çok iyi oynuyorduk. Babel'in yaklaşık 30 metreden uzun menzilli füzesini kaleci Jose Sa, mucizevi bir hamle ile önlüyordu. Her şey yolunda giderken, Felipe'nin serseri bir vuruşu, ağlarımıza gidiyordu.

Bu gol bizi sarsmadı. Tribünlerdeki coşku aynen devam ederken, siyah-beyazlı oyuncuların da tahrip gücü yüksek futbolu şiddetini artırarak devam ediyordu. Quaresma'nın yakın mesafeden metreden fişek gibi şutunu yine Jose Sa, akıl almaz bir refleksle önlüyordu.

Porto kalecisinin bu iki inanılmaz kurtarışını gördükten sonra tribündeki bir çocuk, babasına 'Babacağım!

Biz bu kaleciyi nasıl geçeceğiz?

Her topu, kedi çevikliğinde kurtarıyor!' diye adeta isyan ediyordu.

Baba da oğluna 'Jose Sa'yı da geçip golümüzü atarız oğul!

Sen sıkma canını' diyordu.

Ricardo Pereira ise sağ kanattan acımasızca bindirmeler yapıyordu.

Adriano zor anlar yaşıyor, Pepe dimdik ayakta duruyordu savunmamızda.

Aboubakar gibi bir tehlike de orta yerde bir tehdit unsuruydu Beşiktaş için.



Türkiye'nin gururu oldular

Ama Beşiktaş, alışık olduğu ligindeydi, Şampiyonlar Ligi'ndeydi ve bir başka oynuyordu.

Cenk Tosun'un sol kanattan rakibinden söküp aldığı topu, Talisca'ya öyle bir servisi var ki off offf, o ne asist öyle!

O ne şık gol Taliscaaaaa...

Tam o sırada çocuk, tekrar babasına dönerek, 'Çok büyüksün baba! Nasıl da bildin! Kaleciyi yere serdik. İyi ki beni Beşiktaşlı yaptın baba!' diyordu. O anda Vodafone Stadı'ndan yükselen coşku, yılbaşı kartpostallarını süsleyecek güzellikteydi.

Tosic, ilk yarıda Ricardo Pereira karşısında çok zorlanınca; Şenol Güneş'ten hamle geldi. Tosic'in yerine Medel, ikinci yarıda görev aldı.

İkinci yarıda Beşiktaş, futbolunu adeta 'biberledi.' Kartal'ın hızlı futbolu karşısında Portolu futbolcuların ayakları yandı sanki. Babel'in öyle bir bazukası var ki, top üst direkte patladı. Ah o muhteşem şut, gol olsaydı...

Sonuçta Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde yine 'şampiyon'a yakışır şekilde oynadı ve istediğini aldı.

Grubunu lider bitiren ve bir üst tura adını yazdıran Beşiktaş, Türkiye'nin gururu oldu. Helal olsun size!