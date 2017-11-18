Beceri, ciddiyet ve şans!

Beşiktaşlı futbolcuların ayakları sahadaydı ama akıllar, salı günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçındaydı.

Tamam da kardeşim; burada da oynanan bir lig var. Bu ligde top koşturduğunuz için milyon Euro'lar kazanıyorsunuz. Bu ligde şampiyon olduğunuz için Şampiyonlar Ligi'ndesiniz. Ligi hafife almak gibi bir lüksünüz olamaz... Önce bu maçı alacaksın, sonra Porto maçına çıkacaksın... Senin moral-motivasyonun açısından Akhisar galibiyetinin hiç mi önemi yok!

Şenol hoca en büyük kozu Cenk Tosun'u dinlendirip yerine Negredo'yu oynatırken, Babel'in yerine de Lens'e görev vermişti. Pepe de sakattı, görev bölgesinde Medel vardı.

Çok hızlı başladı maça Beşiktaş...

Talisca'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına gelen Quaresma, iyi bir vuruş yapamayınca Akhisar kalecisi Lukac gole izin vermedi. İster Lukac kurtardı deyin, ister Quaresma topa daha iyi bir vuruş yapabilirdi deyin.

Quaresma gibi bir duran top ustası, ortaların mühendisi bir yıldız bile penaltı kaçırabiliyor işte.

Penaltı kaçtıktan sonra hiç moralini bozmayan siyah-beyazlılar, dalga dalga rakip kaleye yüklendiler. Ama arkada açıklar da verdiler.

Okan Buruk'un öğrencileri de hızlı kontrataklarla Beşiktaş kalesinde tehlikeli olmaya çalıştılar.



Çakma Lens bile daha iyidir

Lens geldiği günden beri hiç üzerine koyamamış gibi bir görüntü içinde. Dar alanda becerisi hiç yoktu. Dünkü maçın ilk yarısında öyle bir gol kaçırdı ki; bomboş kale yerine topu auta gönderdi. Gel de Babel'i arama bu pozisyonda.

Çakma Lens bile dünkü Lens performansından daha iyidir. Bu ne hal Lens! Toparlan artık!

Bütün yük Gökhan Gönül ve Quaresma'nın omuzlarına yıkılmıştı ilerleyen dakikalarda.

Şenol Güneş, baktı ki işler yolunda gitmiyor; Lens'i kenara alıp, Cenk Tosun'u sahaya sürerek ikinci yarıya başladı. Cesur bir hamleydi Şenol hocanın yaptığı. Çift forvete döndü Negredo-Cenk ikilisi ile sonuca gitmeyi hedefledi.

Ama Negredo vasat futboluna dün de devam etti.

Tasilca'nın direkten dönen vuruşu, Beşiktaş'ın rakip kaleye dalga dalga gelişi, tribünleri coşturdukça coşturdu.

İki kaleci de dün müthiş işler yaptı.

Maça başlarken yapılan rotasyon, dişli bir Akhisar karşısında maçın son bölümünde ortadan kalktı.

Cenk'ten sonra Babel ve Oğuzhan da girdi oyuna. Artık Pepe dışında tüm silahları sahadaydı Beşiktaş'ın.

Ama bir türlü beklenen gol gelmiyordu. Bu arada Akhisar'ın da gollük kontratakları yürekleri ağızlara getiriyordu.

Sarı kartı olan Henrique'nin yerde yatarken, Medel'e yaptığı sert hareket, Akhisar'ın 10 kişi kalmasına neden oldu son bölümde.

Artık rakip 10 kişiydi ve Beşiktaş'ın önünde daha oynanmamış 10 dakika vardı. Üzerine 7 dakikalık uzatmaları da eklersek Akhisar'ın artık işi çok zordu.

Uzatma dakikaları adeta Akhisar ceza sahasında oynandı, neler kaçtı neler!

Beşiktaş için asıl kaçan 2 puan oldu şampiyonluk yolunda...

Biraz beceriksizlik, biraz da şanssızlık, beklenen sonucu getirmedi Beşiktaş'a...