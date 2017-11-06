Güneş'in dönüşü!

GÖZTEPE, Beşiktaş karşısında maça önde baskı ile başladı.

İlk 10 dakikada üç gol pozisyonuna girerken, Fabri çok iyi kurtarışlar yaptı. Tam herkes Göztepe'den gol beklerken;

Talisca, Babel'in uzun metrajlı ortasına inanılmaz bir kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi. Talisca'nın, bu ortanın gelişi sırasında aldığı pozisyon ve vuruş ustalığı tam anlamıyla jeneriklikti.

Göztepe'nin Beşiktaş karşısında iki büyük silahı yoktu. 11 gollü Jahovic cezalı, Scarione de sakattı. Bu oyuncuların yerine Tamer Tuna'nın görev verdiği Ghilas ve Gouffran da etkili bir oyun ortaya koydu. Gouffran'ın bir şutunda top direkte patladı. Ghilas golünü attı.

Göztepe iyi bir takım, özellikle ilk yarıda çok da etkili bir futbol ortaya koydu.

Hatta 3-0 geriye düşmelerine rağmen çok hızlı ataklar geliştirdiler. Ama Beşiktaş'taki kadro kalitesi, dünkü maçı koparıp aldı İzmir ekibinin elinden. İlk golün asistini yapan Babel, ikinci yarının başında kendi ürettiği pozisyonda golünü de yazdı.

Babel bu sezon müthiş top oynuyor.

Golleri, asistleri ve takım oyununa katkısı ile en az Quaresma ve Cenk kadar da önemli bir yıldız. Cenk Tosun'un golünden sonra Beşiktaş, oyunu rölantiye almak istedi ama Göztepe'nin Ghilas ile golü geldi. Ardından tekrar rakip kaleye yüklenen bir Beşiktaş izlemeye başladık. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde çok zor bir Monaco maçı oynamasına rağmen dün Beşiktaş'ı çok enerjik buldum. Siyah-beyazlılar, İzmir'den galibiyet ile dönerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Beşiktaş, şampiyonluk yarışında yavaş yavaş gaza basmaya başladı.

Emek, alınteri, takım bütünlüğü, inanmışlık ve kazanma azmi... Dünkü maçta Beşiktaş'ta bu saydıklarımın hepsi fazlasıyla vardı. Ve en önemlisi Şenol Güneş çok formdaydı. Futbolda bu kadar artı unsur bir araya gelince, galibiyet de skor tabelasına nakış gibi işleniyor...



HINCAL ULUÇ'a kulak vermiş olmalı

BİZİM mesleğimizin duayeni Hıncal Uluç, A Spor'daki '90 A' programında Şenol Güneş ile ilgili olarak "Şenol Güneş mutsuz.

Jilet gibi şık giyimi ile kenarda maçı 90 dakika maçı yaşayan, Şenol Güneş'ten bu sezon eser yok" demişti.

Şenol Güneş; sürekli kendini geliştiren, eleştirilerden dersler çıkaran, dün yaptığını bugün beğenmeyecek kadar yeniliklere açık usta bir teknik adam... Demek ki Şenol Güneş de bu programı izlemiş ve Hıncal abinin eleştirilerini dikkate almış.

Dün Şenol Güneş, gerçekten çok şıktı.

En önemlisi ise 90 dakika hiç oturmadan takımını kenardan yönetti; maç 3-0'ken bile futbolcularına talimat yağdırdı Şenol hoca... Tamer Tuna'nın da hakkını teslim edilim. Tamer hoca da güzel giyinmişti dün. Teknik adamlar, koskoca camiaları temsil ediyorlar, şık giyinmek zorundalar. Kenarda beden eğitimi hocaları gibi eşofman ile durmaları yakışmıyor.



Üçüncü bölgede en etkili takım BEŞİKTAŞ

ŞAMPİYONLUK yarışı veren takımlar içinden en etkili hücum silahları Beşiktaş'ta forma giyiyor. Kim bunlar? Quaresma, Babel, Talisca, Cenk Tosun... Hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde Kartal'ı uçuruyor bu isimler. Fenerbahçe'de Van Persie geldiği günden beri ortalarda yok. Valbuena dışında yaratıcı bir oyuncu yok sarı-lacivertlilerde.

Galatasaray'da Gomis muhteşem oynuyor.

Belhanda da tam bir maestro.

Ama Cimbom'da Beşiktaş'taki kadar yaratıcı oyuncu yok. O yüzden Beşiktaş, 5 puanlık farka rağmen en az Galatasaray kadar iddialı yarışta...