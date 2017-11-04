Belhanda'nın ayak izleri

G.Saray'ın üzerinde belli ki 'yenilmezliğin' getirdiği bir baskı varmış. Trabzonspor maçındaki stres ve gerilimden eser yoktu G.Birliği karşısında.

Takım kendine gelmiş, Tudor dersler çıkarmış. Ne yaptığını bilen, tribünlerdeki taraftarına keyif veren bir G.Saray izledik dün akşam.

Muslera'dan Gomis'e kadar tüm takım birbirlerinin açıklarını kapatmak için savaştı. G.Birliği'nin en etkili ismi sol kanatta oynayan Serdar Özkan'dı. O da sakatlanıp çıkınca, Cimbom, adeta güle oynaya farka gitti. Lider, süper futbolu ile başkent ekibini sahadan sildi; Başakşehir maçı öncesinde moral depoladı.

Geçen hafta adeta yerden yere vurulan Tudor, eleştirileri ve soru işaretlerini yerle bir etti; övgüyü hak etti.



ÇİFT FORVET oynarsın savunmacılar coşar!

Kaybetmekten korkan teknik direktörlerin egemenliğini sürdüğü ligimizde Tudor 'çift forvet' çıkardığı takımla herkesi şaşırttı. Aslında olması gereken buydu. Cesaretsiz zafer olmaz.

İki uzun boylu forvet Gomis ve Eren.

Hızlı ve güçlü iki golcü. Ama dün G.Saray'ın ilk iki golü savunmacılarından geldi. İlk golü Mariano, ikinci golü Maicon (4. golünü attı.) kaydetti.

Çünkü rakip savunma G.Saray'ın forvetlerine önlem alırken, savunmacılar sahneye çıktı. Şimdi soru şu:

Galatasaray, Başakşehir maçına da çift forvet çıkar mı? Cevap vereyim:

Çıkmalı. G.Saray her maçını çift forvet oynamalı.



Oyun aklı BELHANDA

G.SARAY'ın oyun aklı Belhanda...

Ayağındaki topu kaptırmıyor, kartlık fauller alıyor. Ceza sahasına etkili ortalar kesiyor, saha içini adeta radar gibi tarayarak rakibi bunaltan Sarı- kırmızılı takımın saha içindeki lideri, oyun aklı oluyor. Bir zamanlar Selçuk İnan'ın yaptığı işi daha da ileriye taşıyarak icra ediyor. Dün sol kanatta karınca gibi çalıştı. Sahanın her yerinde Belhanda'nın ayak izleri vardı. Bir ortasında Maicon'un kafa vuruşu üst direkte patlarken, sonrasında attırdığı gollerle 5. asistine ulaştı. G.Birliği karşısında galibiyetin mimarı oldu.



KANAT operasyonu

Futbolda kanatları iyi kullanan takımlar, hep başarılı olmuştur. Kuşlar nasıl kanat çırparak uçuyorsa; takımlar da puan olarak uçuyor... Dün G.Saray, Belhanda'nın zekası önderliğinde güzel goller attı. Perdeyi açan ilk goldeki imzası şahaneydi Belhanda'nın.

Gomis'i topla buluşturması, Gomis'in kaleye vurmak yerine müthiş asisti ile kanat değiştirme becerisi zeka kokuyordu. Tabi Mariano'nun da fileleri görürken attığı şut jeneriklikti.

Hızlı oyunda üçüncü bölgeye girerken kanat değiştirme beceresi ile rakip savunmanın dengesini bozarsınız.

G.Saray, attığı gollerde "Kapanan takımların savunmasının dengesini nasıl bozabilirsiniz?" sorusuna en güzel örnekleri verdi.



GOMİS golü gördü

İkinci yarının başında Belhanda'nın ceza sahasına kestiği ortada olması gereken yerdeydi Gomis. Çünkü Belhanda daha topla buluşur buluşmaz golü hissetti Gomis. Sarıkırmızılı taraftarların, özellikle Gomis'in gollerinden sonraki sevinci görülmeye değerdi. Gomis, 11 gole ulaşırken, Tolga da 6. golünü attı.