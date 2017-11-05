Sonuncu gibi oynayan F.Bahçe idi!

Kayserispor karşısında Fenerbahçe'ye oynattığı korkak futbol nedeniyle az bile eleştirmişim Aykut Kocaman'ı... Fenerbahçe lig sonuncusu karşısında bu kadar geriye yaslanır mı Aykut hoca? Fenerbahçe, maçın başında 1-0 öne geçtiği maçta 80 dakika bu kadar mahkum oynar mı Aykut hoca? Osmanlıspor tek kaleye çevirmiş maçı; gol bağıra bağıra geliyorum diyor. Sen kulübede film gibi izliyorsun maçı! Herhalde Fenerbahçe yönetiminin resmi internet sitesinden yaptığı 'Cehennem donana kadar Aykut Kocaman" sözüne güveniyorsun! Yineliyorum:

Cesaretsiz zafer olmaz! Korkaklar asla zafer kazanamaz! Tudor, G.Birliği maçında ne yaptı; sen dün ne yaptın?

Fenerbahçe, 7. dakikada üç puanı cebine koymuştu ama kulübe yönetiminin yetersizliği nedeniyle 2 puan daha başkentte uçup gitti. Hepsi Aykut Kocaman'ın eseri... Daha 11. hafta ve lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü Fenerbahçe! Sen çıkıp hala "Bu takım şampiyon olacak!" masalını anlatmaya devam et Aykut hoca! Yazık 25 milyon Fenerbahçeli'ye!



Türk futbolunun saha içinde büyük bir zihniyet devrimine ihtiyacı var. Özellikle de oyun felsefesi 'korkak futbol' olan teknik adamların yerini cesur ve yaratıcı çalıştırıcıların alması gerekiyor.



FORVETLER YETERSİZ, FENER 'E ETO'O LAZIM!

Janssen, iyi niyetli bir forvet. Ama gol koklayan bir hücumcu değil. Fenerbahçe, şampiyon olmak istiyorsa Eto'o'yu ya da onun gibi üst düzey bir golcüyü transfer etmeli. Ne Soldado ne de Janssen ile zirve yarışını sürdürmesi çok zor sarı-lacivertlilerin...



OĞUZHAN 'OZAN'

Fenerbahçe'nin attığı golde Ozan Tufan, kaleye vurur gibi yaparak Osmanlıspor savunmasına öyle bir feyk attı ki... Feyk atmakla kalmadı, boş pozisyondaki Giuliano'ya 10 numara bir servis yaptı. Beşiktaş'ta böyle zeka ürünü şahane pasları Oğuzhan atıyor. Ozan Tufan da dünkü harika asisti ile Oğuzhan'ı hatırlattı bana...



AZ DAHA BÜYÜK İKRAMİYE VURUYORDU!

Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile başka bir kimliğe büründü. Geçen hafta Galatasaray karşısında kazanmak için savaşan bir takım vardı. Dün de Onazi çıktıktan sonra özellikle 60. dakikadan itibaren kaybetmemek için savaşan bir Trabzonspor vardı sahada. Ersun Yanal döneminde kırılgan ve çabuk pes eden takım gitmiş, yerine pes etmeyen bir takım gelmiş.

Sabır gösterilmeli bu takıma ve Rıza hocaya destek verilmeli... Oyun olarak ise; eksiklerin fazla oluşu nedeniyle Kayseri'de üretkenlikten uzak bir takım izledik.

Dün Bero ve Castillo kanatlardan NDoye'yi pozisyona sokamadı. Hücuma üretkenlik ve yaratıcılık katamayan Sosa ve Castillo'nun defansif katkısı da yoktu. Yerine ulaşmayan final pasları ve orta alan zaafı, Trabzonspor'da dün fazlasıyla ön plana çıktı.

Deniz Türüç sahanın en iyisiydi.

Trabzonspor'un en etkisiz ismi Bero idi.

Ev sahibi ekip, Asamoah Gyan girdikten sonra çok daha baskılı oynadı. Yusuf Yazıcı hücum bölgesinden uzak oynarken, üçüncü bölgede çoğalmakta çok zorlandı Trabzonspor. Oyunun son 15 dakikasında tamamen geriye yaslanan bordo- mavililer, sadece iyi savunma yaptılar.

Abdülkadir'in son saniye vuruşu gol olsaydı, Trabzonspor'a adeta büyük ikramiye vurmuş olacaktı...