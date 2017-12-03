Beşiktaş lige döndü

BEŞİKTAŞ, derbide adeta yanardağ ordusu gibiydi, sanki ateşlere basarak mücadele ediyorlardı, akıl almaz bir takım ruhu ve kazanma hırsı vardı siyah-beyazlı futbolcularda. Ligin lideri G.Saray'a karşı o kadar müthiş bir futbol ortaya koydular ki... Sarı- kırmızılı futbolcular sahada nefes bile almakta zorlandılar. Beşiktaş'ın tek kale oynayıp da ilk yarıda golü bulamaması G.Saray adına büyük bir şanstı. Hakem Fırat Aydınus, Oğuzhan'ın düşürüldüğü pozisyonda buz gibi penaltıyı es geçti.

30 saniyede golü kaçıran Cenk Tosun, 2. yarının 35. saniyesinde bu kez affetmedi. Ama Muslera da amatör kalecilerin bile yapmayacağı hatayı yaptı ve golü Beşiktaş'a ikram etti.

Beşiktaş'ın ilk yarıdaki şaaşalı futbolu ikinci yarıda daha da şiddetini artırarak devam etti. Neler kaçtı neler... Oğuzhan, Gökhan Gönül, Quaresma... 3 dakika içinde üç çok net pozisyonu kaçırdı Beşiktaş...

Ardından Quaresma'nın boş kale yerine auta attığı top... Sonrasında kaçan kaçana... Normal şartlarda skor 65'te 5-0 filan olmalıydı. İşte bu dakikalarda G.Saray, sadece 2. golü yememek için savaşıyordu sahada.

Ama nereye kadar? Tosic skor talebasına 2-0'lık mührü basıyordu, Negredo ise farkı getiriyordu. Uzay Takımı sonunda Şampiyonlar Ligi'nin gösterişli havasından sıyrılıp lige döndü. Ama ne dönmek öyle.

Şimdi G.Saray ile aradaki puan farkını 3'e indirdi Beşiktaş.

Kartal, dünkü futbolunun yüzde 70'ini oynasın her takımı yener ligde. Yani puan farkı artık hikaye gibi bir hal aldı. Beşiktaş hak etti ve kazandı; lige ağırlığını koydu.

Bu sezonki en güzel derbiyi izledik.

Hatta izlerken yorulduk. Ama Beşiktaş'ı izlerken yorulduk. Tudor'un G.Saray'ı sadece kalesini korumayı düşündü. Tudor ile derbi kazanamayan G.Saray, yine hüsrana uğradı. Tudor için tehlike çanları çalmaya başladı. Derbi kazanamadan şampiyon olamazsınız Tudor Bey!

Şenol Güneş ise derbiye Beşiktaş'ı müthiş hazırlamış. Helal olsun Beşiktaş'a ve Şenol Güneş'e.

Beşiktaş taraftarı da her zamanki gibi muhteşemdi.