Doğru oyunun getirdikleri...

TRİBÜNLER olağanüstüydü.

Bursaspor taraftarının atkı şovu, harika koreografisi ve müthiş desteği maçı tam bir görsel şölene dönüştürdü. Sahadaki mücadeleden çok, tribünleri seyretmek daha bir güzeldi. Helal olsun Bursaspor taraftarına... Maçın ilk yarısında Fenerbahçe de Bursaspor da net bir gol pozisyonuna giremedi.

Topla daha çok oynayan taraf Fenerbahçe idi. Sarı-lacivertlilerin en çalışkan ismi Aatıf'tı. Topun olduğu her yerde vardı, savunmaya da çok yardım etti Aatıf. İki takım da kaybetmemek için sahaya çıkınca, ilk yarıda seyir zevkinden çok bir orta alan mücadelesi izledik.

Fenerbahçe; çok ağır oynadı, hızlı top çeviremedi ve yine fazlaca yan pas yaptı ilk yarıda. Le Quen'in takımı ise Fenerbahçe'ye karşı 5'li savunma ile mücadele etti. Fransız teknik adam, 5'li defansı yeterli bulmamış olacak ki, ikinci yarıya Jorquera'nın yerine Faty'yi alarak defansif bir hamle daha yaptı.



Sadece Batalla ile olmaz!

Bursaspor iyi bir takım. Ancak Batalla'nın dışında top tutup, pas servisi yapabilecek, oyunu yönlendirebilecek başka oyuncusu yok. İkinci yarının başından itibaren gol arayan, hücum bölgesinde baskı yapan taraf Fenerbahçe idi. Bu baskı ve pozitif futbol, Ekong'un ceza sahasında Soldado'yu düşürmesiyle meyvesini verdi.

Giuliano, şık bir penaltı golü ile Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Bursaspor, o dakikaya kadar sadece savunma yapmayı, gol yememeyi düşünmenin faturasını geriye düşerek ödedi.

Batalla da yorulduktan sonra Bursaspor'un hücum gücü tamamen bitti. Dünkü maçta Stancu da çok etkisiz kalınca yeşil beyazlılar, Fenerbahçe kalesinde hiç etkili olamadan maçı bitirdiler.

Fenerbahçe, dün belki göze hoş gelen bir futbol ortaya koymadı, ama akıllı futbol oynadı. Bazen böyle zor deplasmanlarda kazanmaya, sonuca endeksli oynamak en doğrusudur. Çünkü şampiyonluk isteyen bir takım için öncelikli hedef sonuçtur. Önce sonuç, sonra güzel futbol...

Sonuç olarak; Fenerbahçe çok zor bir deplasmandan 3 puanla dönerek hem galibiyet serisini 4 maça çıkardı, hem de şampiyonluk yarışına iyice ağırlığını koydu.

Fenerbahçe, artık her maç üzerine koyarak adım adım hedefe doğru yürüyor. Ve en önemlisi, kazanmayı alışkanlık haline getirdi sarı-lacivertliler.

Aykut Kocaman'ın da felsefesi: risksiz futbol + doğru oyun = galibiyet.

Fenerbahçe cephesinde herşey yolunda gidiyor...