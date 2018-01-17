‘Rotasyon’ ve acı gerçekler!

Trabzonspor, yaptığı anlamsız 'rotasyon (yer değiştirme)' yüzünden kupaya daha ilk maçta havlu atmıştı aslında...

Bordo-mavililer, son kupa şampiyonuna karşı hem de deplasmanda oynadığı ilk maçta önemli yıldızlarını sahaya sürmediği için karşılaşmayı kaybetmişti.

Rıza hoca, Konya'daki maçtan ders almamış olacak ki, dün kalede yine Esteban'ı oynattı. Castillo, Sosa, Ndoye gibi yıldızlar ilk 11'de yoktu. Tekrar ilk maçlara dönelim. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, daha zayıf takımlara karşı oynarken bile rotasyon yapmadılar.

Ya da sadece 1-2 oyuncu ile rotasyona gittiler. Trabzonspor'un Konyaspor karşısında rotasyon yapma gibi bir lüksü yoktu. Ömer Ali'nin golünde nasıl acemice bir hata yaptığını gördük Esteban'ın...

Sol bekini kaybettin. Zaten savunmada büyük sıkıntın var. Ama takviye yapamadın bir türlü. Dün sol bekte oynattığın Mustafa Akbaş'ın yenilen goldeki hatasına bir bakın. Ardından Uğur Demirok'un zincirleme hatası...

Savunma evlere şenlik. Ya yönetim ne yaptı bu transfer döneminde? Ligin ilk yarısında hiçbir katkı vermeyen Sosa'nın bonservisini almak için geçirdi transfer dönemini adeta... Bu takımın bir sol bek, 2 stoper, bir sol açık ve orta alanda bir de maestroya ihtiyacı var.

Sahada eli belinde dolaşan 30'lu yaşları geçmiş, sadece ismi ile oynayan generallere değil, asker futbolculara, savaşçı oyunculara; yürekli gençlere ihtiyacı var Trabzonspor'un.

Trabzonspor için bu sezon kupa çok önemliydi. Rıza hocanın gereksiz rotasyonu, yönetimin takviye yapmakta geç kalması, yaptığı transferlerde hedefi tutturamaması yüzünden bir sezon daha boşa gitmek üzere. Kupada hayaller çok erken yıkıldı. Bordo-mavililerin elinde sadece lig kaldı. Bu kafa ile bu kadro yapısı ile ligde de zirveye oynamak çok zor...

Konyaspor, tam bir kupa takımı. Takımdaki yardımlaşma ve iş disiplini üst düzeyde. Serkan Kırıntılı akıl almaz kurtarışlar yaptı. Dünkü maçta zafere inanan, savaşan ve işini ciddiye alan takım turu geçti.

Trabzonspor'un borcu 1 milyar liraya dayandı. Ortada bir başarı yok. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro da yok.

Ne acı değil mi?

İşin daha da acı tarafı kimse, yaptığı hatadan ders almıyor.

Sosa'nın bonservisini almak büyük hamle ise eğer, vay Trabzonspor'un haline vay!

Sahi dün Sosa ne yaptı? Var mıydı sahada?