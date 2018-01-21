Fenerbahçe çift forvet oynamalı

FENERBAHÇE maça çok coşkulu başladı. Daha 14. saniyede Giuliano'nun vuruşunda top üst direkten dönerken; ardından çok formda, fazla kilolarını vermiş, çok fit bir Fernandao sahneye çıktı.

Ligin ilk yarısında yan toplardan çok gol bulan Fenerbahçe yine bir yan toptan (kornerden) golü buldu. Fernandao'nun kafa golündeki zamanlaması, topu köşeye sıyırtması ustalık kokuyordu.

Fenerbahçe taraftarı, transfer bekliyordu.

Alın size büyük bir transfer: FERNANDAO FENERBAHÇE'de! Aykut Kocaman, Brezilyalı golcüyü adeta baştan yaratmış Antalya kampında. Dün Fernandao'yu izlerken, Bursaspor'daki günlerine gittik. Fernandao, o dönemde işte böyle bir performansla oynuyordu.

Takımlarda öyle cevherler oluyor ki, ama sakatlıklardan ama o futbolcunun idman tembelliğinden veya kendine iyi bakmamasından o cevher paslanıyor. İşte Fenerbahçe'de paslanan bir yıldız durumundaydı Fernandao. Aykut hoca o yıldızı parlatmasını bilmiş ve dün yeniden vizyona soktu Göztepe maçıyla...



Aatıf ısrarı neden?

Fenerbahçe içen çok büyük bir kazanç Fernandao. Fizikli, güçlü, hem kafa ile hem ayak ile isabet yüzdesi çok yüksek olan bir forvet Fernandao. Dün Göztepe savunmasına çok zor anlar yaşattı Sambacı.

Göztepe, soldan Halil ile etkili olmaya çalışırken; Tanju'nun kanadı fazla işlemedi.

Aatıf ise Fenerbahçe'nin en etkisiz ismiydi. Hep enine oynadı, dikine oynamayı hiç düşünmedi. Aykut hoca, Aatıf'a nasıl 62 dakika tahammül etti anlayamadım.

Andre Poko'nun oyuna girer girmez, topla ilk buluşmasında beraberlik golünü atması, Fenerbahçe'nin oyun planında değişikliğe gitmesine neden oldu. Soldado hamlesi ile Fenerbahçe çift forvete döndü. Valbuena'nın girmesi de sarılacivertlilere hareket getirdi. Hücum hattı daha da zenginleşti.

Ama Fenerbahçe'nin yediği golde büyük savunma hatası vardı. Adeta ikram ettiler golü rakibe...

Göztepe dün fazla hücumu düşünmedi ama hücuma çıktığı anda da Fenerbahçe kalesinde çok etkili oldu. Andre Poko oyuna girdikten sonra Jahovic markajdan daha rahat kurtulmaya ve Fenerbahçe kalesinde daha fazla tehdit oluşturmaya başladı. Oyunun son bölümünde ise Göztepe çok geriye yaslandı ve Fenerbahçe oyunu tek kaleye çevirdi.

Net pozisyonlar, Göztepe'nin adeta etten duvara çevirdiği savunma arasında eriyip giderken, Fenerbahçe'nin imdadına uzatma anlarında Milos Kosanovic yetişti. Kendi kalesine attığı kafa golü ile Fenerbahçe'ye hayat verdi. Fenerbahçe, kağıt üzerinde zor görünen bir maçı kazanarak şampiyonluk yolunda yürüyüşünü sürdürdü...

Fenerbahçe adına maçtan çıkan sonuç şudur: Fenerbahçe çift forvet

oynamalı...