Terim’in elindeki sihirli değnek!

Fatih Terim, maçtan önce liderlik ateşini öyle bir yakmış ki; Galatasaraylı futbolcuların buz gibi İstanbul akşamında gözlerinden fışkıran 3 puan ateşini gördük...

Galatasaray, Antalyaspor karşısında maça tahrip gücü yüksek ve ateşli bir futbol ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcuların ateşli ve yüksek ritimli futbolu, daha ilk yarıda Antalyaspor'u adeta cayır cayır yaktı.

Nagatomo, ilk yarıda sol kanattan rakip ceza sahasına acımasızca bindirmeler yaptı. Japon oyuncu, adeta sol kanada bir ray döşedi ve hızlı bir tren gibi gidip geldi. Antalyaspor'un sağ kulvarındaki Nazım ve Maicon, bu acımasızca bindirmeler karşısında koridora döndüler.

Rodrigues'in Gomis'e attırdığı bir gol var ki... Kendi sahasından aldığı topla birlikte 4 Antalyasporlu oyuncuyu da peşine takarak, yaklaşık 40 metre top sürdü Rodrigues... Gomis'e 'al da at' dedi. Gomis de kendisinin ve Galatasaray'ın 2. golünü kaydetti. Gomis 20. maçında 17 gole ulaşırken, 4 de asist yaptı. Dün gecenin yıldızlarından Rodrigues de son 5 maçta 2 gol, 3 asistlik katkı ile Fatih Terim'in ellerinde bir bakır madeninden altın cevherine dönüştü.

Galatasaray, daha ilk yarıda Antalyaspor'u muhteşem futbolu ile dağıtırken;

Hamza hoca, 40. dakikada 2 oyuncu değişikliğine birden gitti. İlk yarıda 3-0'u yakalayan Cimbom, ikinci yarıya da sanki skor üstünlüğü elinde değilmiş gibi son derece hırslı ve yürekli bir futbol ile başladı.



Oyun felsefesi değişti

Dün Galatasaray'da topu ayağına alan her oyuncu; çok çabuk düşündü, zekice topu çevirip, öyle servisler yaptılar ki, Antalyasporlu oyuncuların sahada adeta başları döndü.

Fatih Terim'in gelişi ile Galatasaray, hızlı futbol oynamaya başladı.

Yana, geriye paslar yerine dikine oyun felsefesini benimsedi. Hatta yana ve geriye çok oynuyor ve takımının ritmini yavaşlatıyor diye eleştirilen Selçuk İnan bile, hep dikine paslar attı, takımını hızlı hücumlara çıkardı. Feghouli ve Belhanda da Fatih Terim dönemi ile birlikte sürekli form grafiklerini yükselterek Cimbom'un gücüne güç katmayı sürdürüyor.

Oyunun son bölümünde Galatasaray; oyunu yavaşlatıp, Antalyaspor'un daha fazla topla oynamasına izin verse de yine net gol pozisyonlarına giren taraf sarı-kırmızılılardı.

Bu sonuçla gümbür gümbür gelen Galatasaray, artık ligin yeni lideri...

Fatih Terim bu kadar formda iken, sarı- kırmızılı futbolcular bu kadar ateşli futbol oynarken; Galatasaray liderlik koltuğunu kolay kolay bırakmaz!

Hocalar için hep şu söylenir: "Elinde sihirli değnek yok ki!" Ama Fatih Terim'in elinde sihirli bir değnek var!

Ne mi o? Teknik direktörlük zekası....