2000 ruhu GOMİS!

Tudor'un hakkını teslim etmek lazım. Rodrigues'te ısrar edip Galatasaray'a kazandırması; yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı takıma kattığı oyuncuların üstün performansı.

Ben son yıllarda bu kadar isabetli transferler yaptıran başka bir teknik direktör görmedim. Adam, tam bir kadro mühendisiymiş resmen.

Şimdi Galatasaray, Tudor'un bu şahane transferlerinin meyvelerini topluyor.

Dün Rodrigues'in sol kanattan Bursaspor ceza sahasına rakibi bezdirici bindirmelerini izlerken gözlerimizin pası silindi. Geçen hafta Kasımpaşa'ya attığı muhteşem golden sonra dünkü ustalık işi golü, geçen haftanın devamı gibiydi.

Ya sağ kanada adeta bir ray döşeyip hızlı bir tren gibi gidip gelen Feghouli'ye ne demeli... Ben izlerken yoruldum, Feghouli yorulmadı. O ne pres, o ne sürat, o ne etkili bindirmeler...

Paul Le Guen'in Bursaspor'u daha maçın başında geriye yaslanarak ve 5'li savunma ile oynayarak Galatasaray'a teslim oldu. Fatih Terim'in Aslanları;

Gomis, Rodrigues, Feghouli ve Belhanda ile önde baskı yaparak maçın ilk yarısında işi bitirdi. Rodrigues'in Gomis'e attırdığı ilk golde asist ve gol vuruşu bakımından yetenek-beceri-akıl birleşimi vardı. İlk yarıda Ekong'un gole giden Belhanda'yı düşürdüğü pozisyonda hakem Bülent Yıldırım'ın kırmızı kart kararı doğruydu.

Bursaspor 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray, iki kez üst üste direğe takıldı ve ardından da ikinci golü buldu.

Bursaspor'un ilk yarıda Galatasaray ceza sahasında hiçbir etkinliği yoktu, hatta Muslera'ya şut bile atamadılar.

Galatasaray kanatları çok iyi kullandı.

Rodrigues ile Gomis arasındaki uyum ise şahane ötesiydi...



?Batalla'nın sadece adı var!

İkinci yarıya da tahrip gücü yüksek bir futbolla başlayan Cimbom, Serdar Aziz ile skoru 3-0 yaptıktan sonra Türk Telekom Stadı'ndaki coşku görülmeye değerdi.

Gomis ile 5-0 geldikten sonra sarıkırmızılı tribünlerde mutluluğun fotoğrafı çekildi...

Gol sevinci sırasında Donk'un sakatlanması ise büyük bir talihsizlikti.

'Evinde pençeleyerek rakiplerini yere seren Aslan, neden deplasmanda bu baskılı futbolu oynayamıyor?' sorusunu sormadan edemiyor insan!

Eminim ki Fatih Terim, bu deplasman fobisine son verecektir!

Bursaspor'da kötü gidiş sürüyor.

Batalla sıfır üretkenlikle oynarken;

Le Guen nasıl bu futbolcusuna 63 dakika tahammül etti anlayamadım. Kenarda Yusuf Erdoğan gibi bir hücum silahı varken, neden yedek bekletilir onu ise hiç anlamış değilim! Le Guen için tehlike çanları çalmaya başladı.

Galatasaray bu galibiyetin ardından maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken; şahane futbolu ile yarıştaki rakiplerini tedirgin etti. Dün hattrick yaparak 20 gole ulaşan Gomis ise kitabı yazılacak kadar büyük bir başrol oyuncusu... Dün akşam, Galatasaray'ın 2000 ruhundan kesitler sundu Gomis... Her futbolcunun örnek alması gereken bir kahraman!