Sahada bir uzaylı vardı...

İki takımın oyun ve kadro kalitesi arasında güneş ışığı ile mum aydınlığı kadar fark vardı. Ve bu fark, daha ilk yarıda rekor skorun gelmesine neden oldu. İlk 45 dakika, Galatasaraylı oyuncular ile Karabükspor kalecisi Çağlar arasında geçti desek yeridir.

Nagatomo ve Rodrigues, sol kanattan rakibi adeta felç eden bindirmeler yapıp, adrese ortalar gönderdi.

Bu ikilinin ortalarını Gomis gole çevirirken, krallık yarışında da daha şimdiden rakipsiz kaldı.

Bir maçın daha ilk yarısında 4 gol atmak, ancak Gomis kalitesindeki bir forvete nasip olabilirdi. Bu adam bir harika. Takım oyunu oynuyor, sıfır kaprisi var. Golleri üst üste sıralıyor ama takım arkadaşlarına kızmıyor, sitem etmiyor, var gücüyle oynuyor. Gomis bıkmadan, usanmadan yürekli futbol oynuyor.

Galatasaray takımı da önce Fatih Terim sonra da Gomis'in omuzlarında şampiyonluğa koşuyor.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda Karabükspor'u sahadan sildiler. İlk 45'te 6 kez rakip ağları sarstılar ama hiç oyunu rölantiye almadılar.

Sanki şampiyonluk maçıymış, sanki bir final maçı oynuyormuş gibi oyun disiplininden hiç kopmadan sahada savaştılar. Bu özellik, Fatih Terim'in 2000'li yıllarda bu takıma aşıladığı ruh işte... O tarih yazan takım ruhu, son maçlarda hep ortaya çıkıyor ve Galatasaray, rakipleri karşısında Aslan gibi kükrüyor.



Emek, alınteri, takım bütünlüğü...

İlk yarıda ortaya çıkan tarihi skorda Nagatomo, Rodrigues ve Feghouli'nin payı çok büyük.

Ama yüreklerin gönderine Gomis'in gol fotoğraflarını çekmek gerek... Gomis o sihirli ayakları ile suyu bile yakardı dün gece. Çok büyük bir profesyonel. Çok büyük bir oyun karakteri. Hem atıyor, hem de takımını oynatıyor. Tam bir yürek savaşçısı. Sanki bir başka gezegenden gelmiş gibi; sanki bir uzaylı gibi...

Her futbolcunun örnek alması gereken bir kahraman Gomis...

Karabükspor ise kadro kalitesi ve ortaya koyduğu oyunla şimdiden Spor Toto Birinci Lig'in hazırlıklarını yapan bir takım görüntüsü veriyor.

Galatasaray ikinci yarıda aktif dinlenmeye geçti adeta. Kontrollü bir oyuna döndü sarı-kırmızılılar.

Ama Sinan Gümüş'le gelen gol, bu sezonun belki de en farklı skoru (7-0) olarak futbol istatistiklerinde yerini alacak.

Galatasaray, bu rekor skora güzel oyunla ulaştı. Gollerin hepsinde ayrı bir emek, ayrı bir hüner vardı. Zaten futbolda emek, alınteri ve takım bütünlüğü başarıyı getiriyor.

Dün akşam Galatasaray; tarihi skorla hem üç puanı, hem de gündüz bölümünde Başakşehir'e kaptırdığı liderlik koltuğunu akşam bölümünde geri aldı...