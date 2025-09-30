Sergen seyrediyor!

Bildiğin fırtına gibi başladı Beşiktaş, önde bastı, iki gol attı... Bu sırada henüz maçın ilk on dakikası oynanmıştı sanırım Sergen hoca maç bitti zannedip gitti!.. Abraham tel tel dökülüyor, sağdaki Cerny dolaşıyor, soldaki Toure masal gibi, bir var, bir yok... Yani takım üç kişi eksik aslında ve kulübede herkes seyrediyor. Hoca orada olsa kesin müdahale ederdi, o bakımdan gittiğini düşünüyorum!.. Ligin en zayıf ekiplerinden Kocaelispor alıyor sazı eline, otuz pas yapıyor, araya oynuyor, baskı kuruyor, şut atıyor... Yani gol, geldim, geliyorum diye bas bas bağırıyor ama Sergen hocada tık yok... Devre böyle bitti, ikinci yarı başında bir değişiklik bekliyorsun.. Ihhı.. O da olmuyor...

Kenarda Jato Silva, Cengiz Ünder var, en azından Abraham ve Cerny çıkar ikisi girer ama öyle olmuyor. Seyretmeye devam ediyor Sergen Yalçın... Taa ki Beşiktaş bağıra bağıra gelen golü yiyene ve Abraham sakatlanana kadar... Sanırım tam o dakikada "tekrar stada giriş yaptı" Sergen hoca ve Jota Silva'yı aldı oyuna ki, bu oyuncu girdikten sonra sol kanat hareketlendi, önde top tutmak kolaylaştı, Kocaeli artık rahat rahat gelemedi vesselam.. Bu vesileyle söyleyelim tahtaya ilk yazılacak kanat oyuncusu Jato'dur, Cerny ya da Toure değil... Orkun Körkçü ilk 45'te muhteşem oynadı, milimetrik paslar attı. Emirhan Topçu, Sergen Yalçın dahil kendisini bugüne kadar görmeyenlerin ne kadar kör olduklarını göstermek istercesine harika bir performans ortaya koydu. N'Didi, Djalo, Gökhan ve Rafa en iyilerdi. Önümüzdeki maç derbi ve Beşiktaş Abraham gibi bir santraforu var! Ne diyelim Allah kolaylık versin...