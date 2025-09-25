Rafa güneştir

Dünyamız futbol ise güneşi goldür. Gol yoksa her yer karanlıktır, hiçbir "güzelliği" göremezsiniz... Beşiktaş lig ve Avrupa'da atamadığı goller yüzünden kaosun içine düştü...

Dün Kayseri'de bu kaos derinleşebilirdi, eğer iki haftadır suratı düşmüş olan Rafa Silva ile Sergen Yalçın hafta içi konuşmamış olsaydı...

Rafa sıcak bir ilgiyle kendine geldi, hat-trick yaptı, maçı aldı, götürdü...

Gol ve golcü bu kadar önemli, geri kalan her şey teferruattır... Çünkü güneş yoksa takımınızın gerisi kendini gösteremez... Net!..

Beşiktaş sezonun en iyi maçlarından birini oynarken az pas, çok icraat yaptı. Gole kestirmeden gitti... Orkun Kökçü, kaleye doğru koşanların önlerine harika toplar attı...

Rafa'nın bir golü böyle geldi.

Ndidi, içine Gedson kaçmış gibiydi... Her topu kazandı, pas arası yaptı, gerçek bir savaşçıydı.

Sergen Yalçın'ın zorunlu olarak oynattığı Emirhan, savunmanın en akil adamıdır dün bunu bir kez daha gördük ama bundan sonraki maçlarda Emirhan'ı görür müyüz orası belli değil... Çünkü bu çocuk kimseye beğendiremiyor kendini vesselam...



Oscar Wilde'nin dediği gibi, günümüz insanı her şeyin fiyatını biliyor ama hiçbir şeyin kıymetini bilmiyor.

Takım bir maç kaybedince Mert Günok'tan, Emirhan'dan başlayıp Orkun'a, Rafa'ya kadar gidiyor eleştiri okları. Kıymet bilmeyenler ordusu sahne alıyor sürekli...

Bilmeyen yine bilmesin ama biz bir kez daha hatırlatalım; konumuz Kartal olduğuna göre pençeleri Rafa'dır, akciğerleri Ndidi, kalbi Orkun, ayaklarından biri Emirhan, diğeri Mert Günok'tur... Kıymet bilin...

Not: Genç Devrim'i beğendim, özgüvenli oynadı. Bir genç adam için bu az şey değil.