Kurtarıcı kurtarır!

Yiğidin Hakkını yiğide vererek başlayalım Göztepe çok haklı bir galibiyet aldı ve bunu yaparken pek zorlanmadılar. Stoilov akıllı adam, baktı ki, bir yıldır oynamayan Necip ile genç Demir Ege orta sahada oynuyor, o bölgeyi kalabalık tutup kanatlardan bindirmesi halinde işi bitirecek, macera aramadı, kestirmeden gitti ve işi bitirdi. Futbol basit oyundur ve Göztepe kalecisi Mateusz Lis bunu biliyor... Savunmada hiç kısa pas yapmadı, degajını sürekli Beşiktaş stoperlerinin üzerine gönderdi! Beşiktaş stoperleri kafaya çıktılar, topu indirdikleri yerde hep Göztepeli oyuncular vardı... Lis, Beşiktaş stoperlerini kullanıp arkadaşlarına sürekli uzun pas attı vesselam... Beşiktaş ilk dakikada yakaladığı pozisyon dışında pek bir şey yapamadı. Mert gününde olmasa daha büyük bir hezimet yaşanabilirdi. Sergen Yalçın fal bakmaya devam ediyor. Artık bir de futbol alimi (!), bulunmaz Hint kumaşı Serkan Reçber var yanında... Bu ikili Rıdvan varken Jurasek'le başlamayı uygun bulmuşlar... Geçen haftadan moralli Cengiz'i de kullanmayı düşünmemişler... Göbekte sakatlık probleminden dolayı üçlü bir orta saha ile farklı bir oyun denemek yerine bir yıl sonra, "Necip'i koyalım gitsin" dediler muhtemelen... Sonra mı!? Göbek çöktü, maç gitti... Hem de ne gitmek... Jurasek diye bir adam var, hiçbir futbol adamı, onu iki maç üst üste oynatmaz... Sergen kardeşim oynatıyor... Demek ki bir bildiği var!.. Neyse, Allah'tan yönetim tüm sorunları çözmek için Kasımpaşa'dan kovulan, büyük futbol alimi, tüm oyun sistemlerini icat eden, taktik ustası, transfer sihirbazı, Muleka'yı keşfeden büyük usta Serkan Reçber'i getirdi...... Yoksa bu takımın hali nice olurdu!..