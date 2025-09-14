Harika oldu

Tam 45 yıldır futbol izlerim beni en çok "böyle sonuçlar" mutlu eder!.. Oynamayı bırakıp, maçın her saniyesini çalmak için bir şeyler yapan takımın son dakikalarda gol yiyerek yenilmesine bayılırım!... Derin bir ohh çekerim... Başakşehir sahaya oynamamak için çıkmış. Kaleci Muhammed ayağına gelen her topu 40-50 saniye oyaladı. İşin ilgin yanı sahadaki hakem de seyrediyor tüm bunları. Taa ki artık işin suyunu çıkaran Ba oyundan atılana kadar. Nasıl öğreteceğiz biz bu hakemlere, oynamaya çalışanla oynatmamaya çabalayanı ayırt etmeyi. Futbol keyfimizi bitirdiler vesselam.

Beşiktaş, her türlü maçı germeye çalışan rakibine karşı iştahlı başladı oyuna. Toure, Rafa, Cerny ve önlerindeki Abraham maçın büyük bölümünde çok uyumlu değildiler. Buna rağmen net pozisyonlar yakalandı ama Abraham tek kelimeyle kötü günündeydi. Aynı şekilde Rafa da öyle… Durgundu… Futbolu reddeden oyun anlayışına rağmen Başakşehir bir de öne geçince Beşiktaş tribünleri dil altı haplarını almaya başladılar. Neyse ki Toure'nin harika golü erken geldi. Ardında da Beşiktaş'ın yenisi Cengiz Ünder eski takımı Başakşehir'e hak ettiği cezayı kesti… Sahanın en iyileri Orkun, Udokhai ve Gökhan Sazdağı'ydı… Cerny şu izlediğimizden çok daha iyi olduğunu bildiğimiz bir isim. Heyecan yaptı sanırım. Rafa çıkıp ortaya geçince daha etkili göründü. Cengiz ve Toure'nin golle başlaması onları için harika oldu. Bundan sonra daha bir özgüvenle oynayacaklardır.