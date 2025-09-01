CANLI SKOR ANA SAYFA
Turgay Demir

01 Eylül 2025 | Pazartesi

Dengesiz, şekilsiz

Öncelikle Sergen Yalçın hayırlı gelmeliydi!.. Çünkü başka kim gelse ilk puan kaybında her yer Sergen Yalçın diye inliyecekti.
Belki tekrar efsane olur, belki de efsane biter!.. Ortası yok bu işin; ya herro, ya merro!..
Sergen hocanın, Taylan yerine Swensson'la başlaması, ligin en iyi stoperlerinden Emirhan varken, yeni transferi Djalo'yu ayağının tozuyla sahaya sürmesi benim için sürprizdi.
Maçtan önce, "Yeni bir şeyler deneyeceğiz ne olacak biz de bilmiyoruz" demesi sürprizden öte şok bir açıklamaydı!..
Dün hoca dahil çok şey kötüydü vesselam.
Beşiktaş çift santrafor oynamazsa pozisyon bulmakta bile zorlanır...
Nitekim dün ilk yarıda bir tek şu atan Beşiktaş, Abraham'ın yanına Djalo gelince üst üste pozisyonlar buldu.
Buldu da ne oldu derseniz;
Abraham ve Djalo'nun Alanyaspor kalesine gitmesi gereken şutları genellikle tarihi Alanya Kalesi'ne gitti!.. Yine de birlikte daha iyiler.
Djalo'nun yaptığı penaltı, Udokhai'nin her pozisyonda kartı hak edecek kadar Dengesiz olması, Güven'in golünde tüm savunmanın seyretmesi akşam yemeğinin tadını kaçıran diğer noktalardı.
Sergen Yalçın da bizim gibi her Beşiktaş maçını izliyor, mevcut kadroya göre kafasında bir şeyler şekillenmiş gelir gelmez onları yapacak diye ümitlenmiştik...
Şekillenmemiş...
Çünkü dün sahadaki on bir; şekilsiz, dengesiz ve garipti...
Sergen Yalçın diye yeri göğü inlettik bilenler bilir ama başlangıç iyi olmadı… İnşallah devamı iyi gelir.

