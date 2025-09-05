UğurCAN’sın!

Yunus'un yaptığı paylaşımdan Kerem'in fotosunu silmesi ortalığı yangın yerine çevirdi.

Doğal olarak maç başlar başlamaz herkesin gözü bu iki futbolcunun üzerinde oldu.

Allah'tan skor iyi ve bir golümüzü de Yunus-Kerem ortaklığıyla attık ve ortalık duruldu.

Geçelim maça. Montella ön tarafta Kenan, Kerem, Arda, Yunus gibi dört çabuk, teknik ve hızlı oyuncuyu kullanınca Gürcistan'ın birinci bölgesinde istediğimiz gibi rahat hareket ettik. Daha ilk dakikada Kerem biraz dikkatli olsa golü atmıştık.

Neyse ki gol için fazla beklemedik Arda'nın ortası Mert Müldür'ün kafasıyla 2024'te yaptığımız gibi golle başladık.

Gürcistan mücadeleci bir takım ve özellikle Beşiktaş'ın da radarında olan Davitashvili ve Mikaudatze çok kaliteli ayaklar.

Böyle bir rakip karşısında ayağa oynayıp önde basarak 3-0 öne geçtikten sonra tıkır tıkır giden oyunu rölantiye almak Montella adına büyük hataydı ve bedeli çok ağır olabilirdi.

Barış'ın kontrolsüz bir faulü sonrası 10 kişi kalınca rakibe üçdört net pozisyon verip iki de gol yedik.

Son saniyede UğurCAN'ın kritik kurtarışı olmasa güle oynaya başladığımız maçı göz yaşları içinde de tamamlayabilirdik.

Öyle ya da böyle kazandık ve turnuvaya galibiyetle başlamak önemliydi.

Ancak ders almamız şart.

Şimdi rakip İspanya ve dünyanın en iyi takımına karşı çok daha iyi olmak zorundayız.

Tek devre oynar sonra durursak pişman oluruz.

Aman dikkat; Gürcistan başka İspanya bambaşka...