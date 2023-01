Kartal tam gaz!

Kayseri her takım için zor deplasman. Çağdaş Atan orada iyi bir atmosfer oluşturdu ve her oyuncusundan en iyi verimi almayı başardı. Beşiktaş öncelikle böyle bir rakibi çok fazla pozisyon vermeden hem de ağır zeminde yenerek önemli bir iş yaptı. Takım halinde iyi mücadele eden, önde basan, alan daraltan, topu kazandığında organize ataklarla rakip kaleye giden bir Beşiktaş izledik. Redmond'un ligde siftah yapması önemli ama daha önemlisi kariyerine, klasına yakışır bir gol atmasıydı. Topu rakipten kurtarışı, açıyı bulduğu anda yaptığı müthiş vuruş alkışlanacak cinstendi. Hoş geldin Redmond! Dedik ya takım halinde iyi işler yaptı Kartallar ama oynadığı her maçta ayrı bir destan yazan bir yıldızı var ki ona ayrı parantez açmak şart; Gedson Fernandes. Şu anda ligin en iyisi, Avrupa'da da kendi mevkiinde ilk 10'a girer. Nazar değmesin.. Mücadeleci, çabuk, akıllı, teknik… Ne ararsan var! Her maç üzerine koyarak oynayan Tayyip Talha da dün yine en iyilerdendi... Allah nazarlardan korusun, en kritik pozisyonlarda tereyağından kıl çeker gibi topu rakipten alıp, oyun kuruyor. Helal olsun. Kayserispor karşısında çok koşan bir Beşiktaş vardı. Şenol hocanın antrenman sistemi devreye girmiş görünüyor. Galibiyet serisiyle artan özgüvenle birlikte fizik kondisyon da yukarı ivmelenmiş durumda. Aboubakar dün Beşiktaş'taki üçüncü döneminde şanlı formayı ilk kez giydi. Ne yaptı derseniz, Redmond böyle oynarken, yanlarına bir de Ghezzal katılınca çok şey yapacak derim.