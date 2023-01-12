Güneş’in şifreleri!

İnönü Stadı, Türk futbol tarihinin kısa özeti gibidir.

Avrupa'nın güney sınırında üç büyüklerin her birinin unutulmaz hatıraları var. Böyle bir mirası bünyesinde barındıran bir stada sahip olmak Beşiktaş'ı dünyanın en özel kulüplerinden biri yapıyor.

Dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Boğaziçi'nde, iki kıtanın birleştiği yerde yükselen abide... Ne büyük servet...

Bereketli topraklar Toprağı da bereketlidir eski İnönü, şimdilik Vodafone Park dediğimiz muhteşem stadın. Yeni adı da yakında belli olur... Ne yıldızlar geldi geçti, kimi o toprakta filizlendi, küllerinden doğdu; Gomez gibi, kimi performansının üstünde, destanlara konu olacak kadar sevildi Paunoviç, Quaresma, Pascal gibi...

Güle güle Dele Alli Kimi de ne geldiği toprakların kıymetini anlayabildi, ne de giydiği formanın, onlar da kaybolup gittiler.

Adem Ljajic gibi... Dele Alli de kaybolanlardan biri olmaya karar verdi, yolu açık olsun. Beşiktaş forması sizi zirveye taşıyacak imkan ve kabiliyete sahiptir, yeter ki, siz uçmak isteyin! İşte Weghorst, altı aylık performansla dünyayı salladı deyim yerindeyse. Diyeceksiniz ki asıl şovunu Katar'da yaptı! Peki Beşiktaş'a yüreğini çimlere sermek yerine Dele Alli gibi uyumayı tercih etseydi, Katar'a gidebilir miydi!?

Senijder çok kıskanmış Weghorst büyük mücadele verdi ve kazandı.. Şimdi dünya onu konuşuyor.

Kıskananlar var, Sneijder gibi...

G.Saray'da da bir dönem forma giyen Hollandalı emekli yıldız vatandaşı için, "Manchester'ın aradığı santrfor Weghorst olamaz!" buyurmuş...

Canım benim, kıskandın mı sen!

Hooijdonk'tan destek Bir dönem F.Bahçe'de forma giyen Hollandalılar'dan Hooijdonk ise, "Weghorst Beşiktaş'ta iyi iş yaptı, Manchester'da oynamayı kim istemez.. Gitmesi normal" diyerek destek vermiş. Kıskanmamış, teşvik etmiş vesselam.

Yönetici geliyor Manchester Menajeri Erik Ten Hag, vatandaşı Weghorst'u almaya kararlı. Bu sebeple üst düzey bir kulüp yetkilisi detayları görüşmek için İstanbul'a gelecek. ManU, Kartal'ın istediği tazminatı zaten verecek, (8-10 milyon euro arası bir rakamdan söz ediliyor) ayrıca bir de oyuncu göndermesi söz konusu. Yapılacak görüşmede işin bu tarafı netleşecek.

Aboubakar ve Vinicius Sıfır bilgiyle konuşup, yazanları dikkate almasın hiçbir Beşiktaşlı...

Şenol Güneş, ancak daha iyisinin alınması şartıyla Weghorst'un gitmesini kabul etti. Aboubakar listede, Fulham'dan Carlos Vinicius ona keza. Başka isimler de var.

Sol bek Şili'den Üstelik sadece forvet peşinde değil Kartal. Şenol hoca sol bek, sağ bek ve orta saha da istiyor. Şilili Suazo muhtemelen Beşiktaş'ın yeni sol beki olacak. Sağ bek için önerilen isimler şimdilik Şenol hocadan veto yedi.

Ozan'a tepki var Orta saha için en önemli aday Ozan Tufan'dı fakat o kapı kapanmak üzere.

Beşiktaş'a gol attığı maç sonrası yaptığı paylaşımlar nedeniyle camia tepkili. O iş olmazsa, Ozan'ın bir zamanlar yaptığı amatörlük yüzünden olmayacak. Tüm futbolcular ders olsun, bir forma giyince diğerlerine saldırarak tribüne oynamayın!

Belki de kaderinizle oynuyorsunuzdur!

Roiser de gidebilir Aboubakar ya da o ayarda bir golcü gelecek orası kesin. Weghorst'un yanı sıra Roiser'in de gitme ihtimali yüksek. Beşiktaş 15 milyon euro civarında bir gelir elde edip ara transferde dört nokta atışı yapmak istiyor. Şenol hocanın şampiyonluk şifresi böyle. Haydi hayırlısı.