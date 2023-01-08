Kartal geliyor

Beşiktaş'ın Şenol Güneş yönetiminde bir yandan üç puan, diğer yandan özgüven kazanarak yoluna devam ediyor. İlk yarıda Cenk-Weghorst ikilisiyle Kasımpaşa savunmasının göbeğine resmen tünel açan, tempoyu arttırdığı anda kaleye çok rahat giden, goller bulan Siyah-Beyazlı takım tempo düştüğü anda ne yapacağını şaşırıyor. Basit oynamak isterken basit hatalar yapıyorlar vesselam. Gedson Beşiktaş'ın en önemli silahlarından biri, Salih fizik olarak düşene kadar ona ayak uyduruyor ve bu durumda Kartal maçı alıp götürüyor. Salih yorulup, Gedson yalnız kaldığında ya da Atiba veya başka bir oyuncu orta sahaya alındığında dengeler değişiyor. Dün de böyle oldu. Atiba inanılmaz kötü bir oyun sergiledi. Dünya Kupası'nda izlediğimiz Atiba ile uzaktan yakından ilgisi yoktu ki, çok rahat pozisyonda en kritik yere pas atmaya kalkıp bir anlamda Kasımpaşa'yı umutlandıran golü hazırlamış oldu

Golden sonra Kasımpaşa daha etkili oynarken Beşiktaş kontrataklarla rakibi tehdit etti. Weghorst ve Muleka'nın kaçırdığı üç net fırsat var ki atmak daha kolaydı. Dün Beşiktaş'ın en iyilerinden biri Mert Günok'tu. Özgüveniyle arkadaşlarına güven, rakiplere korku veriyor resmen. Weghorst, Cenk, Gedson'u da beğendim. Tayfur Bingöl her zamanki gibi işini iyi yaptı, en kritik anlarda savunmayı rahatlattı. Kasımpaşa Mamadou Fall'ın getireceği toplar üzerine yapmış tüm planlarını. Beşiktaş o kanadı daha iyi savunmuş olsa son dakikaları daha keyifli geçirebilirdi. Yarış çok acımasız ve kimsenin puan kaybına tahammülü yok. O nedenle Beşiktaş kazandı ve önündeki rakiplerine bir adım daha yaklaştı. Darısı gelecek haftaların başına.