Pamuklara sarmalı!

Ligin ayarı her hafta farklı bir boyuta taşınıyor ve hakemler bu konuda inanılmaz büyük bir hata payına sahip. Üstelik VAR gibi bir teknolojiye rağmen bizim hakemler berbat haldeler. Bu konuyu başka bir yazıya bırakıp maça girelim. Adana Demirspor ligin en iyi takımlarından, sağlam bir kadroları var ve her takım için zorlu bir rakip konumundalar. Böyle bir rakip karşısında Şenol hocanın Salih-Josef ikilisiyle orta sahayı parselleyip 10 numara pozisyonunda Gedson'u kullanması akıllıcaydı. Bana göre ideal Beşiktaş orta sahası budur zaten. Oyuna 4-2-3-1 dizilişinde başlayıp zaman zaman 4-3-3'e dönen Kartal ilk tempo yaptığı anlarda iyi pozisyonlar buldu. Konuk Adana temsilcisi de tempoya tempoyla karşılık verince ortaya heyecan dolu bir 90 dakika çıktı.



Onyekuru, Belhanda, Stambouli, Akintola, Ndiaye, Emre Akbaba, Gulbrandsen, Assombalonga gibi çok önemli orta saha ve forvet oyuncularına sahip Adanademirspor önünde oyuna temkinli başlayan Beşiktaş kanat bindirmeleriyle gol ararken bir yandan da kontra yememek için tedbirli davrandı. Salih 5,5'tan altı pozisyonunda(!) oynadı desek yeridir. Gedson aldığı her topu dikine kullanmaya çalışırken genellikle sola oynamak zorunda kaldı. Çünkü sağdaki Cenk-Roiser ikilisi N'Kouduo- Masuaku kadar aktif değildi.. Yine de görevlerini yaptılar, özellikle haftalardır eleştirdiğimiz Roiser, savunma anlamında işini iyi yaptı. Ancak gecenin en iyisi bana göre Masuaku idi. Kalitesini kanıtladı. Diğer alternatiflere bakınca şunu net olarak söyleyebilirim; Masuaku'yu pamuklara sarmak gerek.